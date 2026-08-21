Amerikalı milyoner Kenya'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti

·2·Dünya
Amerikalı milyoner Kenya'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti

Amerikalı girişimci ve milyoner, George Stone Crab şirketi ve My Ceviche restoran zincirinin kurucusu Roger Duarte, Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. The New York Post bu haberi duyurdu.

Helikopter bir yaban hayatı koruma alanından havalandı

Kenya Sivil Havacılık Otoritesinin verilerine göre kaza 19 Ağustos sabahı ülkenin kuzeyindeki Ololokwe Dağı yakınlarında meydana geldi.

Helikopter Loysaba Yaban Hayatı Koruma Alanı'ndan Ewaso Nyiro Nehri'ne doğru yol alıyordu.

Kazada helikopterde bulunan beş kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Amerikalı milyoner Kenya'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenler arasında kimler vardı?

Roger Duarte ile birlikte şu kişiler de hayatını kaybetti:

  • İtalyan devlet adamı ve girişimci Michele Sensi-Cantù;

  • eşi, Amerikalı-Ekvadorlu tasarımcı Stephanie Hollihan Vascones;

  • medya yöneticisi ve Telemundo televizyon kanalının icra direktörü José Suárez;

  • helikopter pilotu Josh Outram.

Roger Duarte kimdi?

Duarte, George Stone Crab şirketi aracılığıyla Florida taş yengeçlerinin satışı ve teslimatı işini kurdu.

Girişimcilik alanındaki faaliyetleriyle tanınan Duarte, 2016 yılında Forbes'in «30 Under 30» listesine girdi.

Olayla ilgili Kenya'da gerekli soruşturma yürütülüyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Trump: İran’la anlaşma yapmak giderek zorlaşıyorTrump: İran’la anlaşma yapmak giderek zorlaşıyorBugün, 08:01Bilim insanları Dünya’dan 23 kat daha ağır bir «mega-Dünya» keşfettiBilim insanları Dünya’dan 23 kat daha ağır bir «mega-Dünya» keşfettiBugün, 01:05“Savaş pahalılaştı, en büyük sorun para”: Zelenskiy savunmadaki kaynak yetersizliğini kabul etti“Savaş pahalılaştı, en büyük sorun para”: Zelenskiy savunmadaki kaynak yetersizliğini kabul ettiDün, 23:50Almanya'da Ukraynalı askerler eğitim merkezlerini terk ediyorAlmanya'da Ukraynalı askerler eğitim merkezlerini terk ediyorDün, 23:42Zelenskiy müttefiklerinden Patriot füzeleri istedi ve Rusya’yı tehdit ettiZelenskiy müttefiklerinden Patriot füzeleri istedi ve Rusya’yı tehdit ettiDün, 23:20Mariya Zaharova, Batı’nın Jeopolitik Amaçları Hakkında Açıklama YaptıMariya Zaharova, Batı’nın Jeopolitik Amaçları Hakkında Açıklama YaptıDün, 23:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti