Amerikalı milyoner Kenya'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti
Amerikalı girişimci ve milyoner, George Stone Crab şirketi ve My Ceviche restoran zincirinin kurucusu Roger Duarte, Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. The New York Post bu haberi duyurdu.
Helikopter bir yaban hayatı koruma alanından havalandı
Kenya Sivil Havacılık Otoritesinin verilerine göre kaza 19 Ağustos sabahı ülkenin kuzeyindeki Ololokwe Dağı yakınlarında meydana geldi.
Helikopter Loysaba Yaban Hayatı Koruma Alanı'ndan Ewaso Nyiro Nehri'ne doğru yol alıyordu.
Kazada helikopterde bulunan beş kişinin tamamı hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenler arasında kimler vardı?
Roger Duarte ile birlikte şu kişiler de hayatını kaybetti:
İtalyan devlet adamı ve girişimci Michele Sensi-Cantù;
eşi, Amerikalı-Ekvadorlu tasarımcı Stephanie Hollihan Vascones;
medya yöneticisi ve Telemundo televizyon kanalının icra direktörü José Suárez;
helikopter pilotu Josh Outram.
Roger Duarte kimdi?
Duarte, George Stone Crab şirketi aracılığıyla Florida taş yengeçlerinin satışı ve teslimatı işini kurdu.
Girişimcilik alanındaki faaliyetleriyle tanınan Duarte, 2016 yılında Forbes'in «30 Under 30» listesine girdi.
Olayla ilgili Kenya'da gerekli soruşturma yürütülüyor.
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