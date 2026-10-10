İstanbul'da yedi katlı bina çöktü, beş kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin İstanbul şehri Maltepe ilçesinde yedi katlı bir konut binasının alt üç katı çöktü. Olay sonucunda beş kişi hayatını kaybetti, 10 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Olay, 8 Ekim sabahı Cevizli Mahallesi'ndeki Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Binanın alt katları bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine kurtarma ekipleri, itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından 10 kişi sağ çıkarıldı. Başlangıçta iki kişinin cansız bedenine ulaşılmış, daha sonra üç kişinin daha cesedi bulunmuştur. Hayatını kaybedenler arasında beş yaşında bir kız çocuğu da bulunmaktadır.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 10 Ekim günü enkaz kaldırma çalışmalarının da sona erdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk haberlerde binanın çöküş nedeninin henüz bilinmediği belirtilmişti.