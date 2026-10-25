Japonya resmen ordu kurmaya ve referanduma gitmeye hazırlanıyor

·5·Dünya
Japonya resmen ordu kurmaya ve referanduma gitmeye hazırlanıyor

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana değişmeden kalan Japonya Anayasası, tarihinde ilk kez ciddi reformların eşiğinde. Tokyo'daki iktidar koalisyonu, ülkenin pasifist (barışçıl) 9. maddesini yeniden gözden geçirmek konusundaki anlaşmazlıkları çözmek ve ortak bir noktada buluşmak için resmi istişarelere başladı.

Kyodo haber ajansına göre, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi bu önemli parlamento girişimini Şubat 2027'ye kadar tamamen yasallaştırmayı hedefliyor.

İktidar koalisyonunda tartışma: 9. madde nasıl değişecek?

Hükümet içindeki partiler, ordu statüsü konusunda iki farklı yaklaşım öne sürüyor:

  • Liberal Demokrat Parti (LDP) teklifi: Başbakan Takaichi liderliğindeki ana güç, 9. maddeyi genel olarak korumayı, ancak mevcut "Öz Savunma Kuvvetleri"ne resmi yasal statü kazandıracak ayrı bir madde eklemeyi öneriyor;

  • «Japonya Yenilenme Derneği» talebi: Bakanlar Kurulu'ndaki küçük ortak ise daha sert bir yol izliyor; onlar kara, deniz ve hava kuvvetlerine sahip olmayı yasaklayan 2. fıkrayı tamamen kaldırıp anayasaya "Ulusal Savunma Ordusu" kavramını dahil etmekten yana;

  • Mevcut yasak: Mevcut 9. maddeye göre, Japon halkı sonsuza dek savaştan ve uluslararası anlaşmazlıkları silahlı güçle çözmekten vazgeçmiş olup, devletin savaş ilan etme hakkı resmen tanınmamaktadır.

«Kağıt üzerinde polis, pratikte güçlü bir ordu»

Resmi mevzuatta Japonya'nın orduya sahip olamayacağı belirtilse de, gerçek durum halihazırda küresel bir askeri güç seviyesine ulaşmış durumda:

  • Modern filo ve uçak gemileri: Tokyo'nun kurduğu "Öz Savunma Kuvvetleri" teorik olarak polis gücü olarak görülse de, yakın zamanda iki hafif uçak gemisiyle tamamlanacak güçlü bir askeri filoya sahiptir;

  • 5. nesil savaş uçakları ve uzun menzilli füzeler: Modern hava kuvvetleri beşinci nesil uçaklarla donatılmış olup, kara kuvvetleri envanterine ise yakın zamanda menzili 1.000 kilometre olan mobil kara konuşlu füzeler kabul edildi.

Referandum engeli: Anayasayı değiştirmek kolay olacak mı?

Değişiklikleri gerçekleştirme süreci oldukça karmaşık yasal aşamalardan oluşuyor:

  • Parlamentoda 2/3 oy barajı: Mevzuata göre, anayasada değişiklik yapmak için parlamentonun her iki kanadındaki milletvekillerinin en az üçte ikisinin (2/3) onayı şarttır;

  • Siyasi denge: Şubat 2026 seçimleri sonucunda LDP, alt kanatta üçte ikiden fazla çoğunluğu elde etti ancak üst kanatta parti basit çoğunluğa bile sahip değil;

  • Tarihi referandum: Parlamento onayından sonra bu kader belirleyici meselenin halk referandumuna sunulması gerekiyor; böyle bir referandum Japonya tarihinde henüz hiç yapılmadı.

Japonya AnayasasıLiberal Demokrat Parti9. MaddeSanae TakaichiAskeri Reform
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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