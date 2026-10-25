Rüzgar şebekeleri kopardı: İskoçya, İngiltere ve İrlanda'da acil durum
Büyük Britanya ve İrlanda topraklarını vuran bir diğer yıkıcı «Boelo» fırtınası büyük hasara yol açtı. Sky News kanalının haberine göre, şiddetli siklon ve fırtına nedeniyle bölge genelinde on binlerce hanenin elektriği tamamen kesildi.
Bu, son birkaç gün içinde adayı vuran ikinci büyük felaket olup, 23 Ekim'de meydana gelen «Austin» fırtınasının etkileri henüz tam olarak giderilmeden yeni bir darbe vuruldu.
Rüzgar hızı 38 m/s: En çok zarar gören bölgeler
Doğal afetin boyutu hızla genişleyerek altyapıya ciddi zarar verdi:
Rekor düzeyde rüzgar: İskoçya'da rüzgarın şiddeti yer yer saniyede 38 metreye kadar, İngiltere bölgesinde ise 31,1 m/s'ye kadar yükseldi;
57 binden fazla ev karanlıkta: 25 Ekim sabahı itibarıyla, İngiltere'nin kuzeyindeki Greater Manchester, Cumbria ve Lancashire kontluklarında 57 binden fazla hane elektriksiz kaldı;
Komşu bölgelerdeki durum: Pazar günü İrlanda ve Kuzey İrlanda bölgesinde de binlerce tüketicinin elektriksiz kaldığı kaydedildi;
En ağır darbe: Güneybatı bölgesi, Güney Galler ile Batı ve Doğu Midlands bölgeleri, afetten en büyük hasarı gören bölgeler olarak belirlendi.
Turuncu alarm seviyesi ve acil durum hizmetlerinin seferberliği
Hava koşullarının ağırlığı nedeniyle ilgili kurumlar halkı uyarıyor:
Meteoroloji uyarısı: Birleşik Krallık meteoroloji servisi, Britanya'nın tüm kuzey kesimi için sarı ve en yüksek seviyenin bir altı olan turuncu (orange) seviyesini yürürlükte tuttu;
Kurtarma ekiplerinin aralıksız çalışması: İngiltere ve Galler elektrik şebekesi operatörü — National Grid tarafından yapılan açıklamada, özel ekiplerin önceki «Austin» fırtınasından zarar gören 131 binden fazla ev ve tesisin elektriğini geri getirdiği, ancak «Boelo»nun yeni kesintilere yol açtığı belirtildi;
Güvenlik önlemleri: Uzmanlar, halka şiddetli rüzgar sırasında gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını ve tehlikeli ağaç ile yapılardan uzak durmalarını tavsiye ediyor.
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