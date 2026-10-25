Rüzgar şebekeleri kopardı: İskoçya, İngiltere ve İrlanda'da acil durum

Büyük Britanya ve İrlanda topraklarını vuran bir diğer yıkıcı «Boelo» fırtınası büyük hasara yol açtı. Sky News kanalının haberine göre, şiddetli siklon ve fırtına nedeniyle bölge genelinde on binlerce hanenin elektriği tamamen kesildi.

Bu, son birkaç gün içinde adayı vuran ikinci büyük felaket olup, 23 Ekim'de meydana gelen «Austin» fırtınasının etkileri henüz tam olarak giderilmeden yeni bir darbe vuruldu.

Rüzgar hızı 38 m/s: En çok zarar gören bölgeler

Doğal afetin boyutu hızla genişleyerek altyapıya ciddi zarar verdi:

Rekor düzeyde rüzgar: İskoçya'da rüzgarın şiddeti yer yer saniyede 38 metreye kadar , İngiltere bölgesinde ise 31,1 m/s'ye kadar yükseldi;

57 binden fazla ev karanlıkta: 25 Ekim sabahı itibarıyla, İngiltere'nin kuzeyindeki Greater Manchester, Cumbria ve Lancashire kontluklarında 57 binden fazla hane elektriksiz kaldı;

Komşu bölgelerdeki durum: Pazar günü İrlanda ve Kuzey İrlanda bölgesinde de binlerce tüketicinin elektriksiz kaldığı kaydedildi;

En ağır darbe: Güneybatı bölgesi, Güney Galler ile Batı ve Doğu Midlands bölgeleri, afetten en büyük hasarı gören bölgeler olarak belirlendi.

Turuncu alarm seviyesi ve acil durum hizmetlerinin seferberliği

Hava koşullarının ağırlığı nedeniyle ilgili kurumlar halkı uyarıyor: