Nevada adında üç yaşındaki bir çocuğun attığı 10 gol tartışma yarattı

·0·Dünya
Nevada adında üç yaşındaki bir çocuğun attığı 10 gol tartışma yarattı

ABD'nin Florida eyaletinde, Nevada adında üç yaşındaki bir çocuğun futbol maçı tartışmayla sonuçlandı. Medyada yer alan haberlere göre, kendisinden daha büyük, yaklaşık beş yaşındaki çocuklara karşı sahaya çıkan çocuk, bir devre içinde 10 gol attı.

Olayın ardından çocuğun babası ile diğer taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Sosyal medyada yayılan bilgilere göre tartışma, oyun kuralları ve çocuğun hangi yaş kategorisinde oynaması gerektiği konusundaki fikir ayrılıklarından kaynaklandı.

Durum gerginleşince organizatörler polisi çağırdı. Kolluk kuvvetleri olayı suç teşkil eden bir durum olarak değil, bir anlaşmazlık olarak değerlendirdi. İlk bilgilere göre kimse gözaltına alınmadı.

Polisin çağrılmasına tam olarak çocuğun attığı 10 golün neden olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Sizce çocuk futbolunda yaş ve yetenek seviyesi arasındaki fark göz önüne alındığında, bu tür durumlarda nasıl bir yol izlenmeli?

FloridaÇocuk FutboluNevadaABDTartışma
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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