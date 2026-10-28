Satıcıya sarılan maymun sosyal medyada viral oldu!

Sosyal medyada bir maymunun dükkana girip satıcıya birkaç saniye boyunca sarıldığı anları gösteren bir video hızla yayıldı.

Hintli bir genç tarafından Instagram'da paylaşılan video, sadece üç gün içinde 239 milyondan fazla kez izlendi. Video ayrıca yaklaşık 16 milyon beğeni topladı.

Ancak videonun gerçekliği konusunda kullanıcılar ikiye bölünmüş durumda. Bazıları görüntülerin yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş olabileceğini tahmin ediyor. Diğerleri ise olayın doğal olduğuna inanarak maymunun insana olan sevgisini takdir ediyor.

Videonun yapay zeka ile mi oluşturulduğu yoksa gerçek bir olayı mı yansıttığı konusunda henüz kesin bir doğrulama bulunmuyor.