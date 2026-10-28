Javohir Sindarov, Nakamura'ya galibiyet getirebilecek hamleyi göstererek herkesi şaşırttı (video)

·116·Spor
Javohir Sindarov, Nakamura'ya galibiyet getirebilecek hamleyi göstererek herkesi şaşırttı (video)

Özbek satranç oyuncusu Javohir Sindarov'un, Amerikalı büyükusta Hikaru Nakamura'ya maç sırasında gözden kaçırdığı galibiyet hamlesini gösterdiği anların yer aldığı video sosyal medyada yayıldı.

Videoda, maç berabere bittikten sonra Sindarov'un Nakamura'ya yaklaşarak kullanabileceği hamleyi gösterdiği görülüyor. Bunu gören Nakamura şaşkınlıkla başını tutuyor. Bu fırsatı daha önce fark etmediğini anladığını gösteren bir tepki veriyor.

Bu görüntü satranç hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Sindarov'un derin analiz yeteneğini takdir ederek destekleyici yorumlarda bulunuyor.

Video, satrançta en güçlü büyükustaların bile bazen önemli fırsatları kaçırabileceğini bir kez daha gösterdi.

Javohir SindarovHikaru NakamuraSatrançBüyükustaTurnuva
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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