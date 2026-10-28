Lamine Yamal'ın babası havalimanında bir kadının yüzüne tükürdü ve yolculara sandalye fırlattı

·102·Dünya
Lamine Yamal'ın babası havalimanında bir kadının yüzüne tükürdü ve yolculara sandalye fırlattı

Barcelona kulübünün 19 yaşındaki yıldızı, dünya futbolunun en parlak yeteneklerinden biri Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui bir kez daha ciddi ve sansasyonel bir skandalın merkezinde yer aldı. İspanya'nın saygın El Español gazetesinin haberine göre, Katalonya başkentindeki havalimanında çevresindekilere saldırarak kavgaya neden oldu.

Son günlerde ikinci kez kargaşa çıkaran futbolcunun babası, bu kez kamuya açık bir alanda sadece bir çalışana hakaret etmekle kalmadı, aynı zamanda ona yardıma gelen bir yolcuya da fiziksel saldırıda bulunmaya çalıştı.

Havalimanındaki kavga nasıl başladı?

Kafeterya bölgesinde meydana gelen korkunç olayın detayları şu şekilde gelişti:

  • Basit bir uyarı ve saldırganlık: Mounir Nasraoui ceketini işletmenin izin verilmeyen bir yerine bırakmıştı; bu nedenle kafe çalışanı ona itiraz ederek kıyafetini almasını istedi;

  • Kadının yüzüne tükürmek: Bu basit talebe Nasraoui çok sert ve aşırı agresif bir yanıt verdi; sözlü tartışma büyüdü ve kavganın zirvesinde garson kızın yüzüne tükürdü;

  • Sandalye ile saldırı: Hakarete uğrayan kızın tarafını tutmak isteyen masum bir yolcuya da saldıran Nasraoui, kafedeki ağır bir sandalyeyi kaldırarak savunmaya geçen adamın kafasına fırlatmaya çalıştı;

  • Çevredeki insanların şoku: Olay, havalimanında toplanan birçok turist ve yolcunun gözü önünde gerçekleşerek büyük bir kargaşaya ve güvenlik endişesine yol açtı.

Londra'daki skandalın ardından art arda ikinci olay

Dikkat çekici olan nokta, bunun Nasraoui'nin son birkaç gün içindeki tek agresif davranışı olmamasıdır:

  • Altın Top gecesindeki kargaşa: Geçtiğimiz gece Londra'da Altın Top töreni sona erdikten sonra, London Palladium tiyatrosunun yakınındaki caddede de kavga çıkarmıştı;

  • Arshavin ve Rus kameraman ile çatışma: O sırada Rusya milli takımının eski kaptanı Andrey Arshavin'in gözü önünde, Rus delegasyonundan bir kameramanın akıllı telefonunu kapıp yere vurarak kırmaya çalışmıştı;

  • Aile imajına darbe: 19 yaşındaki Lamine Yamal sahada rekorlar kırıp dünya futbolunun zirvesine tırmanırken, babasının kamuya açık alanlardaki bu uygunsuz davranışları genç yıldızın itibarına gölge düşürüyor.

Şu anda Barselona Havalimanı polisi ve kolluk kuvvetleri olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor; mağdur tarafların resmi şikayeti üzerine yasal işlem yapılması bekleniyor.

Lamine YamalMounir NasraouiFC BarcelonaİspanyaHavalimanı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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