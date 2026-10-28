7 kişi için kiralanan 4,8 milyon dolarlık malikane 800 genç tarafından harabeye çevrildi

ABD'nin Teksas eyaletinde 4,8 milyon dolar değerindeki lüks bir ev, Airbnb platformu üzerinden sadece yedi kişi için kiralanmıştı. Ancak küçük bir özel etkinlik olarak gösterilen toplantı, sosyal medyada yayılarak 500 ila 800 genci bir araya getirdi. Sonuç olarak evde kargaşa çıktı ve mülk ciddi şekilde hasar gördü.

Ev sahibi Kishore Karlapudi, Teksas'ın Celina şehrinde bulunan lüks malikanesini kiralayarak ek gelir elde ediyordu. Kendisi bu evde yaşamıyor, bu yüzden mülkü Airbnb üzerinden kiralayarak düzenli gelir sağlamayı hedefliyordu. Ancak sıradan bir kiralama işleminin bu kadar büyük bir soruna dönüşeceğini hayal bile edemezdi.

Kishore Karlapudi, Fox4 News'e verdiği demeçte, "Birisi evi yedi kişilik bir parti için kiralamıştı" dedi.

Celina Polis Şefi John Cullison, sosyal medyada duyurulan etkinliğe katılanların sayısının hızla arttığını belirtti. Sonuç olarak, başlangıçta yedi kişinin katılması beklenen toplantıda 500 ila 800 kişi toplandı.

21 Mart akşamı polise, malikanede çok fazla insan toplandığına dair ihbarlar gelmeye başladı. Daha sonra mülk alanında silah sesleri duyulduğu da bildirildi.

Polis Şefi John Cullison, "911 üzerinden silah sesleri duyulduğuna dair çağrılar gelmeye başladı. Ayrıca ana kapının önünde silahlı on erkeğin durduğu ve birini öldürmekle tehdit ettiği bilgisini aldık. Elbette bu durum ekiplerimizi daha dikkatli olmaya sevk etti. Alana girip herkesin güvenliğini sağlamamız gerekiyordu. Ancak ekiplerimiz içeri girdiğinde etkinliğin gerçek boyutunun ne kadar büyük olduğunu anladılar" dedi.

Polis araçlarının araç içi kameralarına yansıyan görüntülerde, kolluk kuvvetleri ulaştığında birçok kişinin evden kaçtığı görülüyor.

Polis şefi, olay sırasında silah sesleri, kavgalar ve ölüm tehditleri yaşandığını belirtti. Olay yerinde kanlı çarşaflar da bulundu.

John Cullison, "Silah sesleri, saldırılar ve ölüm tehditleri yaşandı. Olay yerinde kanlı çarşaflar vardı. Bunların hepsi son derece tehlikeli bir durum yaratıyor ve sonunda çocuğunuz bile zarar görebilir" diyerek uyardı.

Ev sahibi Kishore Karlapudi, geçtiğimiz Cumartesi günü mülkünü kontrol etmeye gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu söyledi. Gençlerin evin eşyalarına ve iç dekorasyonuna büyük zarar verdiğini belirtti.

Karlapudi, "Gördüklerimiz karşısında tamamen şoke olduk. Mülke zarar vermişler. Oturma odasındaki tüm mobilyaları dışarı çıkarıp garaja taşımışlar. Duvardaki dekorasyonları ve aksesuarları sökmüşler, bazılarını kırmışlar. Mutfaktaki ada tezgah zarar görmüş, granit tezgah bile kırılmış. Görünüşe göre çocuklar üzerinde dans etmişler" dedi.

Mülke verilen zararın kesin miktarı henüz açıklanmadı. Ancak yedi kişi için rezerve edilen etkinliğin yüzlerce gencin katıldığı büyük bir kargaşaya dönüşmesi, ev sahibi için beklenmedik kayıplara yol açtı.