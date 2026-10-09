Çin'de bir çocuk tren ile peron arasına düştü (video)

Çin'in Sichuan eyaletindeki Chengdu Doğu İstasyonu'nda talihsiz bir olay meydana geldi. Annesiyle trene binen bir çocuk, dikkatsizlik sonucu tren ile peron arasındaki boşluğa düştü.

Olay, 5 Ekim günü yerel saatle yaklaşık 12:31'de G8645 sefer sayılı trenin istasyona geldiği sırada yaşandı. Nöbetçi demiryolu polisi Li Yanjun, çocuğun düştüğünü fark ederek hemen yardıma koştu. Çocuğun yakınlarıyla birlikte onu boşluktan çıkardı.

Daha sonra sağlık ekipleri çocuğu kontrol etti. Sağlık durumunun ciddi olmadığı anlaşıldı. Çocuk daha sonra yakınlarıyla birlikte yolculuğuna devam etti.

Demiryolu polisi, yolcuları trene binerken ve inerken çocuklarına dikkat etmeleri ve peron ile tren arasındaki boşluğa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.