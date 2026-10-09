Çin'de bir çocuk tren ile peron arasına düştü (video)

·13·Dünya
Çin'de bir çocuk tren ile peron arasına düştü (video)

Çin'in Sichuan eyaletindeki Chengdu Doğu İstasyonu'nda talihsiz bir olay meydana geldi. Annesiyle trene binen bir çocuk, dikkatsizlik sonucu tren ile peron arasındaki boşluğa düştü.

Olay, 5 Ekim günü yerel saatle yaklaşık 12:31'de G8645 sefer sayılı trenin istasyona geldiği sırada yaşandı. Nöbetçi demiryolu polisi Li Yanjun, çocuğun düştüğünü fark ederek hemen yardıma koştu. Çocuğun yakınlarıyla birlikte onu boşluktan çıkardı.

Daha sonra sağlık ekipleri çocuğu kontrol etti. Sağlık durumunun ciddi olmadığı anlaşıldı. Çocuk daha sonra yakınlarıyla birlikte yolculuğuna devam etti.

Demiryolu polisi, yolcuları trene binerken ve inerken çocuklarına dikkat etmeleri ve peron ile tren arasındaki boşluğa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Chengdu Doğu İstasyonuLi YanjunG8645 TreniSichuan EyaletiÇin
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'de bir çocuk 4 metre yükseklikten düştü, hafif sıyrıklarla kurtulduÇin'de bir çocuk 4 metre yükseklikten düştü, hafif sıyrıklarla kurtuldu23 Eylül 16:02Fransa'da yolcu treni kazası: Hızla ilerleyen tren neye çarptı?Fransa'da yolcu treni kazası: Hızla ilerleyen tren neye çarptı?12 Eylül 17:27Geceliği 8.100 dolar: Suudi Arabistan lüks tren seferlerini başlatıyorGeceliği 8.100 dolar: Suudi Arabistan lüks tren seferlerini başlatıyor21 Eylül 09:38San Francisco'da makinist uyuyakaldı ve başka bir trene çarptı (video)San Francisco'da makinist uyuyakaldı ve başka bir trene çarptı (video)31 Ağustos 13:04Gülümsemenin ardındaki tuzak: Rusya'da göçmenlere yönelik yeni rüşvet tuzağıGülümsemenin ardındaki tuzak: Rusya'da göçmenlere yönelik yeni rüşvet tuzağı18 Eylül 07:50Mahkum taşıyan tren vagonunda bir görevli hayatını kaybettiMahkum taşıyan tren vagonunda bir görevli hayatını kaybetti3 Ekim 20:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)