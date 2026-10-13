Donald Trump, Kim Jong-un ile yeniden müzakere yapmaya hazır olduğunu açıkladı

·50·Dünya
Donald Trump, Kim Jong-un ile yeniden müzakere yapmaya hazır olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump bu yılın Kasım ayında KDC lideri Kim Jong-un ile yeni bir kişisel müzakere yapma olasılığının bulunduğunu açıkladı. Ohio eyaletine uçmadan önce Beyaz Saray basın havuzu gazetecileriyle konuşan Trump, Pyongyang yönetimiyle ilişkilerin sürdüğünü ve yeni bir görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer gündemin yeniden kızıştığı bir dönemde, Beyaz Saray liderinin bu açıklaması uluslararası diplomasinin merkezine yerleşiyor.

«Bu harika olurdu»: Ohio uçuşu öncesi gelen açıklama

Başkan, gazetecilerin olası bir zirve hakkındaki sorularına iyimser bir tonda yanıt verdi:

  • İlişkilerin canlılığı: Trump, Kuzey Kore lideriyle kişisel diyaloğunu koparmadığını ve iletişimi düzenli olarak sürdürdüğünü vurguladı;

  • Kişisel ilişkilere vurgu: «Bunu gerçekleştirebilirim. Bu harika olurdu. Çünkü onunla ilişkilerimiz çok iyi», — dedi ABD Başkanı;

  • Nükleer faktörün önemi: Ekim ayı başında da Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip bir devlet olduğunu hatırlatarak, lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkiler sürdürmenin küresel güvenlik için son derece önemli olduğunu belirtmişti.

Tarihteki üç zirve ve Washington'un yeni güveni

Trump ile Kim Jong-un arasındaki diyalog geçmişi, dünya siyasetindeki en sansasyonel sayfalardan biri olarak kabul ediliyor:

  • İlk dönemdeki görüşmeler: Amerikalı lider, ilk başkanlık döneminde KDC lideriyle üç kez yüz yüze görüştü: 2018'de Singapur'daki tarihi zirve, 2019'da Vietnam'ın Hanoi kentindeki müzakereler ve 2019 yazında iki Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki görüşme;

  • Beyaz Saray güvencesi: Trump daha önce, kendisi ABD Başkanı olduğu sürece Kuzey Kore lideri ve bölgesel güvenlik konusunda «her şeyin yolunda gideceğine» dair güven vermişti.

Taraflar Kasım ayında dördüncü bir zirve için anlaşmaya varırsa, bunun Trump'ın yeniden seçilmesinden sonraki en önemli uluslararası diplomatik adımlardan biri olması bekleniyor.

Donald TrumpKim Jong-unKDCNükleer ZirveDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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