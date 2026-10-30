Dünya tenisinde yeni kral: Alexander Zverev ilk kez ATP sıralamasında 1 numaraya yükseldi

·12·Spor
Dünya tenisinde yeni kral: Alexander Zverev ilk kez ATP sıralamasında 1 numaraya yükseldi

Dünya tenisi elitlerinde güç dengeleri değişti. Alman 29 yaşındaki tenisçi Alexander Zverev kariyerinde ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sıralamasında dünya bir numarası unvanına yükseldi.

Daha önce dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan Zverev, Viyana'da (Avusturya) düzenlenen prestijli ATP-500 turnuvasının ikinci turundaki galibiyetiyle gerekli puanları topladı. 2 Kasım'da ATP haftalık resmi sıralamasını güncellediğinde, resmen dünyanın 1 numaralı tenisçisi olarak kaydedilecek.

Viyana'daki zafer ve çeyrek final bileti

Avusturya başkentinin kortunda gerçekleşen belirleyici mücadelede Alman sporcu yüksek bir performans sergiledi:

  • Rakip ve skor: Çeyrek final bileti için yapılan mücadelede Zverev, dünya sıralamasının 50. basamağındaki Hollandalı Tallon Griekspoor'a karşı korta çıktı ve iki sette — 6:4, 7:5'lik skorla ikna edici bir galibiyet elde etti;

  • Sıralama puanları: Bu zafer, Alman tenisçiye ATP tahtına çıkmak için eksik olan son puanları kazandırdı ve onu zirveye taşıdı.

Jannik Sinner'in zorunlu molası

Şu ana kadar dünya sıralamasını yöneten İtalyan Jannik Sinner, yerini boşaltmak zorunda kaldı:

  • Sakatlık faktörü: İtalyan lider, dizindeki ciddi sorunlar ve ağrılar nedeniyle 2026 tenis sezonunu vaktinden önce noktaladığını açıklamıştı;

  • Puanları savunamamak: Sinner'in korta çıkamaması ve turnuvalara katılamaması üzerine, kendisine ait olan liderlik koltuğu sezon boyunca istikrarlı bir oyun sergileyen Zverev'e geçti.

Kariyerin en parlak sezonu: Roland Garros ve US Open zaferi

2026 yılı Alexander Zverev için gerçek bir dönüm noktası ve zafer yılı oldu:

  • Fransa'daki ilk Grand Slam: Alman sporcu kariyerinde ilk kez bir "Grand Slam" turnuvasını kazanarak toprak kortlarda gerçekleşen Roland Garros şampiyonu oldu;

  • New York'taki ikinci zafer: Sadece üç ay sonra, o US Open finalinde de eşsiz bir direnç göstererek kariyerindeki ikinci "Grand Slam" ödülünü kazandı;

  • Mutlak zirve: Yıl boyunca üst üste gelen iki büyük şampiyonluk ve istikrarlı oyunlar, onu haklı olarak dünya tenisi zirvesine — bir numaralı statüye taşıdı.

Alexander Zverev'in bu tarihi başarısı Alman tenisi için de büyük bir olay olup, Boris Becker döneminden bu yana dünya sıralamasında liderliği ele geçiren sayılı Alman tenisçiler arasında hak ettiği yeri aldı.

Alexander ZverevATP SıralamasıJannik SinnerGrand SlamTenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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