Yumruklu yüzler ve yırtık kıyafetler: Ermenistan Parlamentosu'ndaki arbedenin detayları (video)

·10·Dünya
Yumruklu yüzler ve yırtık kıyafetler: Ermenistan Parlamentosu'ndaki arbedenin detayları (video)

Ermenistan Ulusal Meclisi'nde siyasi bir tartışma yine yumruklaşmaya ve kitlesel kargaşaya dönüştü. İktidar partisi ile muhalefet temsilcileri arasında başlayan şiddetli kavga, meclis salonuyla sınırlı kalmayıp güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen parlamento koridorlarında da devam etti.

Kavga sonucunda milletvekillerinden birinin burnu kanadı, diğerinin kıyafetleri yırtıldı ve parlamento oturumu acilen durduruldu.

Tartışma nasıl başladı?

29 Ekim 2026 sabahı yapılan genel kurul toplantısının başında durum gerginleşti:

  • Katılımcı taraflar: Çatışmaya iktidardaki "Sivil Sözleşme" partisi ile muhalefetteki "Güçlü Ermenistan" fraksiyonu milletvekilleri katıldı;

  • Anlaşmazlığın nedeni: Kürsüde milletvekili Taron Çahoyan'ın konuşması devam ederken muhalefet temsilcileriyle sözlü tartışma başladı ve saniyeler içinde açık bir çatışmaya dönüştü;

  • Meclis Başkan Yardımcısı'nın eylemi: Tartışmanın alevlendiği sırada parlamento başkan yardımcısı Vaagn Aleksanyan, durumu yatıştırmak yerine muhalif milletvekillerine doğru sandalye fırlattı.

Koridordaki devamı ve yaralanmalar

Güvenlik görevlileri olaya müdahale edip milletvekillerini ayırmaya çalışsa da arbede durmadı:

  • Koridordaki yumruklaşma: Meclis salonundan çıkarılan milletvekilleri, binanın koridorunda birbirlerine saldırmaya ve yumruklaşmaya devam etti;

  • Yaralananlar: Yumruklaşma sırasında milletvekillerinden birinin burnu kırılarak kanadı, diğer bir halk temsilcisinin ise resmi kıyafetleri yırtıldı;

  • Oturumun durdurulması: Durum kontrol altına alınamayınca divan, parlamentonun bir sonraki oturumunu geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Ermenistan siyasi çevrelerindeki bu gerginlik ve parlamento duvarları içindeki fiziksel şiddet olayları, kamuoyu ve uzmanlar tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Ermenistan ParlamentosuSivil SözleşmeTaron ÇahoyanVaagn AleksanyanSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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