Kazakistan'da Barcelona amblemli bezle yer silinmesi tartışmalara yol açtı (video)

·77·Dünya
Kazakistan'da Barcelona amblemli bezle yer silinmesi tartışmalara yol açtı (video)

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Barcelona futbol kulübünün ambleminin bulunduğu bir bezle yer silindiğini gösteren video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olay, futbol taraftarları arasında çeşitli tartışmalara neden oldu.

Olay, Barys Arena spor kompleksinde düzenlenen güreş dünya şampiyonası kapsamındaki müsabakaların ardından gerçekleşti. Videoda, bir temizlik görevlisinin güreş minderini İspanyol kulübü Barcelona'nın sembolünün yer aldığı bir bezle sildiği görülüyor.

Bazı taraftarlar bunu kulübe ve sembollerine karşı bir saygısızlık olarak değerlendirdi. Diğerleri ise duruma mizahi bir dille yaklaştı. Hatta Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid taraftarları da tartışmaya katılarak kulüple dalga geçti.

Bez parçasının temizlik görevlisinin eline nasıl geçtiği ve görevlinin üzerindeki kulüp amblemini tanıyıp tanımadığı henüz bilinmiyor. Ayrıca olayla ilgili organizatörlerden resmi bir açıklama yapılmadı.

Hatırlatmak gerekirse, güreş dünya şampiyonası 24 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında Astana şehrinde devam ediyor.

BarcelonaAstanaBarys ArenaGüreş Dünya ŞampiyonasıKazakistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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