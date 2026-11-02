Oleksandr Usyk ile David Benavidez arasındaki mega dövüşün tarihi belli oldu

·3·Spor
Oleksandr Usyk ile David Benavidez arasındaki mega dövüşün tarihi belli oldu

Eski ağır sıklet mutlak dünya şampiyonu Oleksandr Usyk, profesyonel boks kariyerini sonlandırmaya yönelik sansasyonel ve beklenmedik planını açıkladı. Usyk'in takım direktörü Sergey Lapin'in belirttiğine göre, Ukraynalı yıldız 2027 yılında kendi doğal sıkleti olan kruvazör sıklete (90,7 kg'a kadar) geri dönmeyi ve ringlere mutlak şampiyon unvanıyla veda etmeyi hedefliyor.

talkSPORT portalına verdiği özel röportajda Lapin, Usyk'in bu sıkletteki son büyük hedefinin, WBA ve WBO kemerlerini elinde bulunduran ünlü Amerikalı boksör David Benavidezile karşılaşmak olduğunu belirtti.

«İki adımlı plan»: Usyk yeniden mutlak şampiyon olmak istiyor

Lapin, bu tarihi planı gerçekleştirmek için ekibin net ve titizlikle hazırlanmış iki aşamalı bir stratejiye dayandığını vurguladı:

  • 1. Adım — Boştaki kemer için dövüş: Öncelikle kruvazör sıklette boşta olan dünya şampiyonluk kemeri için bir sıralama maçı düzenlenecek;

  • 2. Adım — Benavidez ile birleştirme maçı: İkinci maçta ise divizyondaki diğer tüm kemerleri elinde tutan David Benavidez ile karşılaşılarak, bu sıklette ikinci kez mutlak dünya şampiyonu unvanına ulaşılması planlanıyor;

  • Kariyerin son noktası: «2027 yılını kariyerinin son bölümü olarak görüyoruz. İlk kez tüm şampiyonluk kemerlerini kazandığı sıklette, yani zirvede kariyerini noktalamak istiyor», dedi Usyk'in temsilcisi.

«Kruvazör sıklet — onun gerçek evi»

Takım direktörü, Usyk'in ağır sıklete geçişinin ve oradaki hakimiyetinin sadece yeni meydan okumaları sevmesinden kaynaklandığını hatırlattı:

  • Doğal sıkleti değildi: «Usyk hiçbir zaman doğal bir ağır sıklet boksörü olmadı. Kruvazör sıklet onun gerçek evidir»;

  • Düzeni sağlamak için dönüş: «Zorlu mücadeleleri sevdiği için üst sıklete çıktı, ağır sıkleti hükmü altına aldı ve şimdi düzeni yeniden sağlamak için evine dönüyor», diyerek sözlerini tamamladı Sergey Lapin.

Eğer bu plan gerçekleşirse, Usyk boks tarihinde iki farklı sıklette ikişer kez mutlak dünya şampiyonluğuna ulaşan tek efsane olarak adını tarihe altın harflerle yazdırabilir.

Oleksandr UsykDavid BenavidezSergey LapinProfesyonel BoksBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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