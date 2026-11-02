Paxtakor sahasında Al-Nassr'a 2-6 mağlup oldu

AFC Şampiyonlar Ligi Elit 4. hafta mücadelesinde Taşkent temsilcisi Paxtakor, sahasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ı konuk etti. Gerçek bir gol şölenine sahne olan çekişmeli karşılaşmada Riyad ekibi 6-2'lik farklı bir galibiyet elde etti.

Konuk ekipte takım kaptanı Cristiano Ronaldo kadroda yer almamasına rağmen, Riyad temsilcisinin hücum hattı Taşkent'teki taraftarlara gerçek bir ofansif futbol resitali sundu.

Maçın özeti: Joao Felix'ten duble ve 8 gollü drama

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren açık ve tempolu bir mücadeleye sahne oldu:

Al-Nassr'ın hızlı baskısı (15, 17, 32. dakikalar): Maçın 15. dakikasında Al-Hamdan perdeyi açarken, sadece iki dakika sonra yıldız forvet Joao Felix ikinci golü kaydetti. 32. dakikada Portekizli yıldız duble yaparak skoru 0-3'e getirdi.

Flamarion'un cevabı (36. dakika): Kendi taraftarı önünde mücadele eden 'Aslanlar' pes etmedi ve 36. dakikada yabancı oyuncuları Flamarion'un ustalığıyla farkı bire indirdi: 1-3.

İkinci yarıda yoğun baskı: Devre arasından sonra konuk ekip baskıyı artırdı. 53. dakikada Al-Amri ve 62. dakikada oyuna sonradan giren Ghareeb skoru 1-5'e taşıdı.

Hamdamov ve Angelo'nun golleri: 75. dakikada oyuna giren Dostonbek Hamdamov, Taşkent ekibinin ikinci golünü attı (2-5). Ancak 79. dakikada Al-Nassr kanat oyuncusu Angelo maçın son golünü atarak skoru 2-6 olarak belirledi.

Resmi maç raporu

AFC Şampiyonlar Ligi Elit. 4. hafta

Paxtakor (Özbekistan) — Al-Nassr (Suudi Arabistan) 2:6

Taşkent, Paxtakor Stadyumu

Goller: Flamarion 36, Dostonbek Hamdamov 75 — Al-Hamdan 15, Felix 17, 32, Al-Amri 53, Ghareeb 62, Angelo 79.

Kadrolar: