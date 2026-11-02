Paxtakor sahasında Al-Nassr'a 2-6 mağlup oldu
AFC Şampiyonlar Ligi Elit 4. hafta mücadelesinde Taşkent temsilcisi Paxtakor, sahasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ı konuk etti. Gerçek bir gol şölenine sahne olan çekişmeli karşılaşmada Riyad ekibi 6-2'lik farklı bir galibiyet elde etti.
Konuk ekipte takım kaptanı Cristiano Ronaldo kadroda yer almamasına rağmen, Riyad temsilcisinin hücum hattı Taşkent'teki taraftarlara gerçek bir ofansif futbol resitali sundu.
Maçın özeti: Joao Felix'ten duble ve 8 gollü drama
Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren açık ve tempolu bir mücadeleye sahne oldu:
Al-Nassr'ın hızlı baskısı (15, 17, 32. dakikalar): Maçın 15. dakikasında Al-Hamdan perdeyi açarken, sadece iki dakika sonra yıldız forvet Joao Felix ikinci golü kaydetti. 32. dakikada Portekizli yıldız duble yaparak skoru 0-3'e getirdi.
Flamarion'un cevabı (36. dakika): Kendi taraftarı önünde mücadele eden 'Aslanlar' pes etmedi ve 36. dakikada yabancı oyuncuları Flamarion'un ustalığıyla farkı bire indirdi: 1-3.
İkinci yarıda yoğun baskı: Devre arasından sonra konuk ekip baskıyı artırdı. 53. dakikada Al-Amri ve 62. dakikada oyuna sonradan giren Ghareeb skoru 1-5'e taşıdı.
Hamdamov ve Angelo'nun golleri: 75. dakikada oyuna giren Dostonbek Hamdamov, Taşkent ekibinin ikinci golünü attı (2-5). Ancak 79. dakikada Al-Nassr kanat oyuncusu Angelo maçın son golünü atarak skoru 2-6 olarak belirledi.
Resmi maç raporu
AFC Şampiyonlar Ligi Elit. 4. hafta
Paxtakor (Özbekistan) — Al-Nassr (Suudi Arabistan) 2:6
Taşkent, Paxtakor Stadyumu
Goller: Flamarion 36, Dostonbek Hamdamov 75 — Al-Hamdan 15, Felix 17, 32, Al-Amri 53, Ghareeb 62, Angelo 79.
Kadrolar:
Paxtakor: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev (Oybek Bozorov, 71), Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan (Dostonbek Hamdamov, 60), Stefen Chinedu (Ayman Husayn, 71).
Al-Nassr: Bento, Boushal, Al-Amri, Martinez, Aman, Ayman (Ghareeb, 46), Costa, Angelo, Sadio Mane (Al-Ghannam, 76), Joao Felix (Al-Khaibari, 67), Al-Hamdan.
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