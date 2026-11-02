Beklenmedik olay: "Heat" filminin yönetmeni Michael Mann kazara kendini vurdu

·11·Dünya
Beklenmedik olay: "Heat" filminin yönetmeni Michael Mann kazara kendini vurdu

Hollywood'un kült suç filmleri "Heat" ve "Collateral"ın yazarı, 83 yaşındaki ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Michael Mann, Los Angeles'taki kapalı bir atış poligonunda dikkatsizlik sonucu kendini bacağından vurdu. Bu bilgiyi People portalı duyurdu.

Olay, ünlü The Range atış kompleksindeki antrenman sırasında meydana geldi. 45 kalibrelik tabanca ile hedef atışı yapan yönetmen, silahı kılıfına yerleştirirken kazara tetiğe bastı ve mermi sol uyluğuna isabet etti.

Olayın detayları ve yönetmenin durumu

Poligon çalışanlarının hızlı müdahalesi, ciddi sonuçların önlenmesine yardımcı oldu:

  • İlk yardım: Mermi isabet eder etmez atış poligonu çalışanları kanamayı durdurdu ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yönetmeni stabil bir durumda hastaneye kaldırdı;

  • Yaralanma hafif: Michael Mann'in resmi temsilcisi olayı talihsiz bir kaza olarak doğruladı: «Gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapıldı, yaranın yüzeysel olduğu anlaşıldı ve şu anda hastaneden taburcu ediliyor»;

  • On yıllık tutku: Los Angeles Times gazetesinin belirttiğine göre, Mann'in filmlerindeki profesyonel çatışma sahnelerini bu kadar gerçekçi yaratması tesadüf değil; kendisi onlarca yıldır düzenli olarak atıcılık sporuyla ilgileniyor. Olayda başka kimse zarar görmedi.

Sinema efsanesi ve beklenen "Heat 2" devam filmi

Michael Mann, Hollywood tarihindeki en güçlü suç dramalarının ustası olarak tanınıyor:

  • Başyapıtları: Kariyerindeki "Thief" (1981), "The Last of the Mohicans" (1992), "Heat" (1995), "The Insider" (1999), "Ali" (2001), "Collateral" (2004) ve "Ferrari" (2023) gibi filmler sinema sanatının zirvesi kabul edilir;

  • Takdir ve ödüller: Dört kez Oscar adayı, iki kez Emmy ödülü sahibi ve prestijli İngiliz BAFTA ödülü sahibidir;

  • Büyük bir proje arifesinde: Şu anda 83 yaşındaki yönetmen, Al Pacino ve Robert De Niro'nun başrol oynadığı efsanevi filmin devamı olan "Heat 2" eseri üzerinde çalışıyor. Bu büyük projede Leonardo DiCaprio ve Christian Bale'in yer alması bekleniyor; çekimlerin 2027 yılına planlandığı belirtiliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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