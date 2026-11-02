Beklenmedik olay: "Heat" filminin yönetmeni Michael Mann kazara kendini vurdu

Hollywood'un kült suç filmleri "Heat" ve "Collateral"ın yazarı, 83 yaşındaki ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Michael Mann, Los Angeles'taki kapalı bir atış poligonunda dikkatsizlik sonucu kendini bacağından vurdu. Bu bilgiyi People portalı duyurdu.

Olay, ünlü The Range atış kompleksindeki antrenman sırasında meydana geldi. 45 kalibrelik tabanca ile hedef atışı yapan yönetmen, silahı kılıfına yerleştirirken kazara tetiğe bastı ve mermi sol uyluğuna isabet etti.

Poligon çalışanlarının hızlı müdahalesi, ciddi sonuçların önlenmesine yardımcı oldu:

İlk yardım: Mermi isabet eder etmez atış poligonu çalışanları kanamayı durdurdu ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yönetmeni stabil bir durumda hastaneye kaldırdı;

Yaralanma hafif: Michael Mann'in resmi temsilcisi olayı talihsiz bir kaza olarak doğruladı: «Gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapıldı, yaranın yüzeysel olduğu anlaşıldı ve şu anda hastaneden taburcu ediliyor»;