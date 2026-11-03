Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Aston Villa ve Unai Emery'ye övgüler yağdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Katalan ekibi Barcelona, İngiltere'nin en dişli takımlarından biri olan Aston Villaile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde Katalanların teknik direktörü Hansi Flick, rakibi ve İspanyol meslektaşı Unai Emery hakkında sıcak ve samimi açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın ünlü Marca gazetesine verdiği demeçte Alman çalıştırıcı, Emery'nin taktiksel dehasına duyduğu hayranlığı dile getirerek, rakibin sahadaki kusursuz disiplininin takımı için ciddi bir sınav olacağını gizlemedi.

«Hem savunmada hem hücumda net bir sistem var»: Flick'in temel itirafları

Flick, rakibin güçlü yönlerini ve teknik direktörlük tarzını övgüyle değerlendirdi:

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında: «Unai Emery, Avrupa'nın ve muhtemelen dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Kariyeri boyunca büyük başarılara imza attı ve potansiyelini kanıtladı»;

Kusursuz bir düzen: «Takımı hem savunmada hem de hücumda net bir sistemle hareket ediyor. Her şey çok iyi organize edilmiş. Böyle bir takımın oyununu izlemek, oyuncuların topla ne kadar güvenli ve sakin hareket ettiğini görmek harika bir izlenim bırakıyor»;

Jackson'ın yüksek seviyesi: Teknik direktör, rakip oyuncuların performansına da değinerek, Jackson'ın sahada olağanüstü bir seviyede oyun sergilediğini özellikle vurguladı.

Sırada Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir sınav var

Katalan ekibinin hocası, bu mücadelenin öğrencileri için zorlu bir sınav olacağını açıkça kabul etti:

Kolay olmayan bir maç: «Bizi güçlü bir takım ve iyi bir teknik direktör yönetimindeki rakibe karşı zorlu bir maç bekliyor» diyerek sözlerini noktaladı Hansi Flick.

Her iki takımın da sahada açık ve tempolu bir futbol sergilemesi beklenen bu karşılaşmanın, Şampiyonlar Ligi 4. haftasının en çok izlenen ve beklenen olaylarından biri olacağı şüphesiz.