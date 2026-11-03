Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Aston Villa ve Unai Emery'ye övgüler yağdırdı

·71·Spor
Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Aston Villa ve Unai Emery'ye övgüler yağdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Katalan ekibi Barcelona, İngiltere'nin en dişli takımlarından biri olan Aston Villaile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde Katalanların teknik direktörü Hansi Flick, rakibi ve İspanyol meslektaşı Unai Emery hakkında sıcak ve samimi açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın ünlü Marca gazetesine verdiği demeçte Alman çalıştırıcı, Emery'nin taktiksel dehasına duyduğu hayranlığı dile getirerek, rakibin sahadaki kusursuz disiplininin takımı için ciddi bir sınav olacağını gizlemedi.

«Hem savunmada hem hücumda net bir sistem var»: Flick'in temel itirafları

Flick, rakibin güçlü yönlerini ve teknik direktörlük tarzını övgüyle değerlendirdi:

  • Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında: «Unai Emery, Avrupa'nın ve muhtemelen dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Kariyeri boyunca büyük başarılara imza attı ve potansiyelini kanıtladı»;

  • Kusursuz bir düzen: «Takımı hem savunmada hem de hücumda net bir sistemle hareket ediyor. Her şey çok iyi organize edilmiş. Böyle bir takımın oyununu izlemek, oyuncuların topla ne kadar güvenli ve sakin hareket ettiğini görmek harika bir izlenim bırakıyor»;

  • Jackson'ın yüksek seviyesi: Teknik direktör, rakip oyuncuların performansına da değinerek, Jackson'ın sahada olağanüstü bir seviyede oyun sergilediğini özellikle vurguladı.

Sırada Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir sınav var

Katalan ekibinin hocası, bu mücadelenin öğrencileri için zorlu bir sınav olacağını açıkça kabul etti:

  • Kolay olmayan bir maç: «Bizi güçlü bir takım ve iyi bir teknik direktör yönetimindeki rakibe karşı zorlu bir maç bekliyor» diyerek sözlerini noktaladı Hansi Flick.

Her iki takımın da sahada açık ve tempolu bir futbol sergilemesi beklenen bu karşılaşmanın, Şampiyonlar Ligi 4. haftasının en çok izlenen ve beklenen olaylarından biri olacağı şüphesiz.

UEFA Şampiyonlar LigiBarcelonaAston VillaHansi FlickFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Gordon, Real ve PSG maçlarındaki sorunların nedenini açıkladıGordon, Real ve PSG maçlarındaki sorunların nedenini açıkladıDün 20:34PSG – Barcelona ve diğer kritik maçlar için ilk 11'ler açıklandıPSG – Barcelona ve diğer kritik maçlar için ilk 11'ler açıklandı20 Ekim 23:46Joan Laporta Barcelona'nın fenomenal başlangıcını ve büyük planlarını açıkladıJoan Laporta Barcelona'nın fenomenal başlangıcını ve büyük planlarını açıkladı20 Ekim 06:56Abdukodir Khusanov, Barcelona'nın ana transfer hedefi haline geldiAbdukodir Khusanov, Barcelona'nın ana transfer hedefi haline geldi25 Mayıs 13:16Jordi Alba: “Tüm kariyerim için Unai Emery’ye minnettarım”Jordi Alba: “Tüm kariyerim için Unai Emery’ye minnettarım”5 Haziran 12:35Morgan Rogers'ın Real Madrid veya Barcelona'ya Transferi BekleniyorMorgan Rogers'ın Real Madrid veya Barcelona'ya Transferi Bekleniyor3 Haziran 02:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü