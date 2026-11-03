Premier Lig'de sürpriz sonuç: Everton, deplasmanda Newcastle'ı yenerek 7. sıraya yükseldi

İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasını kapatan son karşılaşmada Newcastle United, kendi sahasında Liverpool ekibi Everton'ı ağırladı. Çekişmeli ve kıran kırana geçen mücadelede konuk ekip, 1-0'lık skorla kritik bir galibiyet elde etti.

David Moyes'in öğrencileri, taktik disiplin ve sağlam savunma sayesinde ev sahibinin baskısına direnerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve puan tablosunun üst sıralarına yaklaştı.

Maçın kaderini belirleyen an

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli bir mücadeleye ve her iki tarafın temkinli oyununa sahne oldu. Ancak ikinci yarının hemen başında taraftarlar tek ve belirleyici gole tanıklık etti:

Barry'den galibiyet golü (49. dakika): İkinci yarının başında 'Toffees'in geliştirdiği hızlı atakta forvet Barry, kaleyi isabetli bularak skoru açtı (0-1);

'Magpies'in sonuçsuz baskısı: Yediği golden sonra Newcastle üst üste oyuncu değişiklikleri yaparak ataklarını sıklaştırdı ancak Jordan Pickford önderliğindeki Everton savunması geçit vermedi;

Teknik direktöre sarı kart: Oyunun zirve noktasında tansiyon yükseldi; hatta 73. dakikada yaşanan tartışmalı pozisyonlar nedeniyle Everton teknik direktörü David Moyes hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Puan durumundaki vaziyet

Bu deplasman galibiyeti Everton için büyük bir sıçrama tahtası görevi gördü:

Everton: Takım puanını 13'e yükselterek Premier Lig puan tablosunda 7. sıraya yerleşti;

Newcastle: Kendi taraftarı önünde puan kaybeden 'Magpies' ise 11 puanla 13. sıraya geriledi.

Resmi maç raporu

Premier Lig, 9. Hafta

Newcastle — Everton 0:1

Gol: Barry 49.

Sarı kartlar: Burn 32, Ramsey 90+7 — George 52, Moyes 73.

Kadrolar: