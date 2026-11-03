ABD semalarında pilotlar radar tarafından görülmeyen gizemli bir cisim fark etti

·7·Dünya
ABD semalarında pilotlar radar tarafından görülmeyen gizemli bir cisim fark etti

ABD'nin Ohio eyaleti semalarında pilotları hayrete düşüren bir olay gözlemlendi. Uçak mürettebatı, yüksek hızla hareket eden gümüş renkli kapsüle benzeyen tanımlanamayan bir cisim gördüklerini bildirdi.

Olay 16 Ağustos'ta meydana geldi. Uçağın yaklaşık 12,5 kilometre yükseklikte uçtuğu sırada pilotların, üzerinde hareket eden tuhaf bir nesneyi fark ettiği belirtildi.

Mürettebat, cismin uzunluğunun yaklaşık 10 metre olduğunu belirtti. En ilginç yanı ise, cismin uçak radarlarında ve çarpışma uyarı sistemlerinde görünmemesiydi.

Bu durumla ilgili inceleme başlatan NUFORC (Tanımlanamayan Uçan Cisimleri Araştırma Merkezi), 26 Ekim'de sonuçlarını açıkladı.

Ancak gözlemlenen cismin gerçekte ne olduğu henüz belirlenemedi. Ayrıca, bunun dünya dışı varlıklar veya bilinmeyen hava araçlarıyla bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıt sunulmadı.

Böylece, Ohio semalarındaki gizemli olay şimdilik cevapsız kalmaya devam ediyor.

UFOOhioNUFORCHavacılıkGizem
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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