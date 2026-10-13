ABD başkanı destekçileri önünde sansasyonel bir açıklama yaptı

ABD başkanı Donald Trump Ohio'da düzenlenen seçim mitinginde, devlet başkanı olarak üçüncü bir dönem daha görev yapmak istediğini belirtti. Associated Press haber ajansına göre, Beyaz Saray lideri destekçilerinin tezahüratlarına yanıt olarak, iktidarda dört yıl daha kalma fikrinin hoşuna gittiğini gizlemedi.

Bu açıklama, ABD Anayasası'nın başkanlık görevini iki dönemle sınırlayan 22. Değişikliği bağlamında siyasi tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

«Dört yıl daha!»: Ohio'daki mitingde neler yaşandı?

Halka açık etkinlikte konuşan Trump, ülkenin geleceği ve ekonomik kalkınma planları üzerinde durdu:

Ekonomik vaatler: Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda ülkede «benzeri görülmemiş bir ekonomik başarı» yaşanacağını vaat etti;

Kalabalığın tepkisi: Bu sözlerinin ardından miting katılımcıları hep bir ağızdan: «Dört yıl daha!» diye bağırmaya başladı;

Trump'ın açık itirafı: Mitinge katılanların çağrısına yanıt veren başkan: «Bunu memnuniyetle yapardım», — şeklinde cevap verdi.

Trump'ın siyasi yolu ve üçüncü dönem hakkındaki tartışmalı imalar

Trump'ın üçüncü dönem hakkındaki sözleri ilk kez duyulmuyor:

İktidara dönüş kronolojisi: İlk kez 2016'da başkan seçilen Trump, 2020'de Joe Biden'a kaybetmişti. Ancak 2024 seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'a geri döndü;

İç görüşmeler ve etki kaybetme korkusu: Reuters haber ajansının yazdığına göre Trump, özel görüşmelerinde iktidarı vaktinden önce kaybetme ve «topal ördek» (görev süresi dolan etkisiz lider) konumuna düşme korkusuyla üçüncü dönem olasılığını tartışmıştı;

Anayasal kısıtlamalar: Daha önce Trump, yasal olarak üçüncü dönem için aday olamayacağını kabul etmiş, ancak halkın güçlü siyasi desteği karşısında bundan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti;

Gizemli cevaplar: Bu yılın Şubat ayında NBC News kanalına verdiği röportajda ise bu sorudan kaçınarak: «Bu çok ilginç olurdu. Ancak beklediğiniz cevabı vermem korkunç olurdu», — diyerek muğlak bir imada bulunmuştu.

ABD'deki seçim kampanyası kızışırken, Trump'ın bu tür sansasyonel çıkışlarının Washington siyasi çevrelerinde uzun süre tartışılması bekleniyor.