ABD başkanı destekçileri önünde sansasyonel bir açıklama yaptı

·94·Dünya
ABD başkanı destekçileri önünde sansasyonel bir açıklama yaptı

ABD başkanı Donald Trump Ohio'da düzenlenen seçim mitinginde, devlet başkanı olarak üçüncü bir dönem daha görev yapmak istediğini belirtti. Associated Press haber ajansına göre, Beyaz Saray lideri destekçilerinin tezahüratlarına yanıt olarak, iktidarda dört yıl daha kalma fikrinin hoşuna gittiğini gizlemedi.

Bu açıklama, ABD Anayasası'nın başkanlık görevini iki dönemle sınırlayan 22. Değişikliği bağlamında siyasi tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

«Dört yıl daha!»: Ohio'daki mitingde neler yaşandı?

Halka açık etkinlikte konuşan Trump, ülkenin geleceği ve ekonomik kalkınma planları üzerinde durdu:

  • Ekonomik vaatler: Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda ülkede «benzeri görülmemiş bir ekonomik başarı» yaşanacağını vaat etti;

  • Kalabalığın tepkisi: Bu sözlerinin ardından miting katılımcıları hep bir ağızdan: «Dört yıl daha!» diye bağırmaya başladı;

  • Trump'ın açık itirafı: Mitinge katılanların çağrısına yanıt veren başkan: «Bunu memnuniyetle yapardım», — şeklinde cevap verdi.

Trump'ın siyasi yolu ve üçüncü dönem hakkındaki tartışmalı imalar

Trump'ın üçüncü dönem hakkındaki sözleri ilk kez duyulmuyor:

  • İktidara dönüş kronolojisi: İlk kez 2016'da başkan seçilen Trump, 2020'de Joe Biden'a kaybetmişti. Ancak 2024 seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'a geri döndü;

  • İç görüşmeler ve etki kaybetme korkusu: Reuters haber ajansının yazdığına göre Trump, özel görüşmelerinde iktidarı vaktinden önce kaybetme ve «topal ördek» (görev süresi dolan etkisiz lider) konumuna düşme korkusuyla üçüncü dönem olasılığını tartışmıştı;

  • Anayasal kısıtlamalar: Daha önce Trump, yasal olarak üçüncü dönem için aday olamayacağını kabul etmiş, ancak halkın güçlü siyasi desteği karşısında bundan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti;

  • Gizemli cevaplar: Bu yılın Şubat ayında NBC News kanalına verdiği röportajda ise bu sorudan kaçınarak: «Bu çok ilginç olurdu. Ancak beklediğiniz cevabı vermem korkunç olurdu», — diyerek muğlak bir imada bulunmuştu.

ABD'deki seçim kampanyası kızışırken, Trump'ın bu tür sansasyonel çıkışlarının Washington siyasi çevrelerinde uzun süre tartışılması bekleniyor.

Donald TrumpOhioÜçüncü DönemAnayasa22. Değişiklik
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Doktorlar hastanın sağlıklı bacağını yanlışlıkla kestiDoktorlar hastanın sağlıklı bacağını yanlışlıkla kesti1 Ekim 10:38ABD'de 20 yıldır aranan cinayet şüphelisi Meksika'da polis memuru olarak çalışıyormuşABD'de 20 yıldır aranan cinayet şüphelisi Meksika'da polis memuru olarak çalışıyormuş29 Temmuz 05:10Harabe Evdeki Sır: ABD'de 16 Çocuk Dört Yıl Boyunca Tek Bir Odada TutulduHarabe Evdeki Sır: ABD'de 16 Çocuk Dört Yıl Boyunca Tek Bir Odada Tutuldu2 Temmuz 17:38Tek bir ceza bile yazamayan robot polis görevden alındıTek bir ceza bile yazamayan robot polis görevden alındı23 Haziran 15:02ABD'de Sokak Yarışı Düzenleyen Özbekistanlılar Gözaltına AlındıABD'de Sokak Yarışı Düzenleyen Özbekistanlılar Gözaltına Alındı3 Haziran 19:13Karpuz paylaşan dostlar: İnsan ve geyik arasındaki samimi video sosyal medyayı fethettiKarpuz paylaşan dostlar: İnsan ve geyik arasındaki samimi video sosyal medyayı fethettiBugün 10:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor