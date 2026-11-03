90 yaşındaki Japon vücut geliştirmeci dünya şampiyonasında genç rakipleriyle yarıştı

90 yaşındaki Japon vücut geliştirmeci Toshisuke Kanazava, dünya şampiyonasına katılarak izleyenleri hayrete düşürdü. Kendisinden onlarca yaş küçük sporcularla aynı sahnede mücadele etti.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ekim'de İspanya'da IFBB tarafından düzenlenen vücut geliştirme dünya şampiyonasına 50 yaş üstü sporcular katıldı ve aralarında 90 yaşındaki Kanazava da yer aldı. Bazı rakipleri ondan 40 yaşa kadar daha gençti.

Kanazava, spordaki başarılarıyla daha önce de dikkat çekmişti. Bu yılın Ağustos ayında Japonya şampiyonasında 19. kez birinciliği elde etti.

Bu kez sporcu dereceye giremedi. Buna rağmen, yarışmadaki performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Dikkat çekici bir şekilde, yaşına rağmen sporu bırakmaya niyeti olmayan Kanazava, 93 yaşında da dünya şampiyonasına katılmayı planlıyor. Bu hedefi, spora olan tutkusunu ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.