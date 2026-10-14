New York'taki bir sokağa neden Örümcek Adam adı verildi?

·4·Dünya
New York'taki bir sokağa neden Örümcek Adam adı verildi?

ABD'nin New York şehrindeki Queens bölgesinde, ünlü çizgi roman karakteri Örümcek Adam (Spider-Man) onuruna bir sokak kavşağına onun adı verildi. Ingram Sokağı'ndaki bu alan, çizgi roman hayranları için özel bir öneme sahip. Çünkü hikayelere göre Peter Parker, May halasıyla tam olarak burada yaşamıştır.

Olayın en ilginç yanı, çizgi romanlarda tasvir edilen adresteki evde bir zamanlar gerçek bir Parker ailesinin yaşamış olmasıdır. Bu tesadüf, kurgusal karakter hakkındaki hikayeye daha da özel bir anlam katıyor.

Edinilen bilgilere göre, evin şimdiki sahibi mülkü satın aldığında onun Örümcek Adam ile olan bağlantısından ve popülaritesinden habersizdi. Başlangıçta, karaktere gelen mektupların nedenini bile anlamamıştı.

Böylece, çizgi roman dünyasındaki ünlü adres New York'un gerçek hayatıyla bütünleşerek, Örümcek Adam hayranları için bir başka cazibe merkezi haline geldi.

Örümcek AdamPeter ParkerIngram SokağıQueensNew York
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Finlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldüFinlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldü20 Eylül 11:37Suriye Devlet Başkanı New York'ta açıklama yaptı: Geçmişiyle ilgili yalanı mı ortaya çıktı?Suriye Devlet Başkanı New York'ta açıklama yaptı: Geçmişiyle ilgili yalanı mı ortaya çıktı?23 Eylül 12:48Moskova metrosunda Afrikalı yolcuya saldıran kişi beklenmedik bir karşılıkla karşılaştı (video)Moskova metrosunda Afrikalı yolcuya saldıran kişi beklenmedik bir karşılıkla karşılaştı (video)Bugün 09:59Haftada 3 gün çalışma, 4 gün tatil: Almanya Başbakanı yeni çalışma düzenini önerdiHaftada 3 gün çalışma, 4 gün tatil: Almanya Başbakanı yeni çalışma düzenini önerdiBugün 09:3312 senatör Trump'tan Rusya dizel anlaşmasının iptalini talep etti12 senatör Trump'tan Rusya dizel anlaşmasının iptalini talep ettiBugün 09:26Rusya'da büyük bir Japon gazetesinin muhabiri casusluk suçlamasıyla tutuklandıRusya'da büyük bir Japon gazetesinin muhabiri casusluk suçlamasıyla tutuklandıBugün 09:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor