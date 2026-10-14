New York'taki bir sokağa neden Örümcek Adam adı verildi?

ABD'nin New York şehrindeki Queens bölgesinde, ünlü çizgi roman karakteri Örümcek Adam (Spider-Man) onuruna bir sokak kavşağına onun adı verildi. Ingram Sokağı'ndaki bu alan, çizgi roman hayranları için özel bir öneme sahip. Çünkü hikayelere göre Peter Parker, May halasıyla tam olarak burada yaşamıştır.

Olayın en ilginç yanı, çizgi romanlarda tasvir edilen adresteki evde bir zamanlar gerçek bir Parker ailesinin yaşamış olmasıdır. Bu tesadüf, kurgusal karakter hakkındaki hikayeye daha da özel bir anlam katıyor.

Edinilen bilgilere göre, evin şimdiki sahibi mülkü satın aldığında onun Örümcek Adam ile olan bağlantısından ve popülaritesinden habersizdi. Başlangıçta, karaktere gelen mektupların nedenini bile anlamamıştı.

Böylece, çizgi roman dünyasındaki ünlü adres New York'un gerçek hayatıyla bütünleşerek, Örümcek Adam hayranları için bir başka cazibe merkezi haline geldi.