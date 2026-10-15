Aşk için asla geç değil: Brezilya'da 70 yaşındaki kadın ilk kez aşık olup evlendi

·10·Dünya
Aşk için asla geç değil: Brezilya'da 70 yaşındaki kadın ilk kez aşık olup evlendi

Brezilya'da 70 yaşına kadar hiç romantik bir ilişki yaşamamış bir kadının, kendisinden 14 yaş büyük bir adamla evlenmesi kamuoyunun büyük ilgisini çekti. Onun hayat hikayesi, aşk için hiçbir zaman geç olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Maria Lucia dos Santos ve 84 yaşındaki Clemente dos Santos, yaşadıkları bölgedeki bir huzurevinde tanıştılar. Basit bir tanışmayla başlayan ilişki, zamanla samimi duygulara dönüştü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, birlikte dans gecelerine katılarak birbirlerine daha da yakınlaştılar. Böylece iki insan arasında aşk doğdu ve hayatlarını birleştirmeye karar verdiler.

Maria gençliğinde rahibe olmayı bile düşünmüştü. Ancak daha sonra farklı bir yol seçerek uzun yıllar ailesine baktı ve yalnız yaşadı. 70 yaşında ilk kez gerçek bir romantik ilişki yaşayarak hayatında yeni bir sayfa açtı.

Çiftin düğünü Mayıs ayında gerçekleşti. Törene yakınları, aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Bu olay Brezilya televizyonlarında yayınlandıktan sonra birçok insanın dikkatini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları çiftin hikayesini sıcak bir şekilde karşılayarak, aşkın yaşa bağlı olmadığını ve insanın hayatının her evresinde mutluluğu bulabileceğini vurguladılar.

Bu olay, hayatta yeni başlangıçlar için hiçbir zaman geç olmadığını hatırlatıyor.

BrezilyaMaria Lucia dos SantosClemente dos SantosSosyal OlaylarAşk
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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