İspanya'daki tren kazasına yol açan hatalar zinciri ortaya çıktı

·1·Dünya
İspanya'daki tren kazasına yol açan hatalar zinciri ortaya çıktı

İspanya'da 28 Ekim'de iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 69 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. İlk soruşturma bulgularına göre, facianın demiryolu güvenlik sistemindeki bir dizi teknik arıza ve trafik kontrol merkezinin trafiği yeniden başlatma kararı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Bu bilgi El País gazetesi tarafından aktarıldı.

Kaza, Madrid'in yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Toledo bölgesinde, Urda şehri yakınlarında meydana geldi. Saat 08:53'te Madrid'den Sevilla'ya doğru ilerleyen Renfe şirketine ait AVE yüksek hızlı treni, aynı güzergahta duran Iryo trenine arkadan çarptı. Çarpışma sonucu birkaç vagon raydan çıkarak yamaçtan aşağı yuvarlandı.

El País'in verilerine göre, olaydan önce saat 08:30 civarında tren trafiğini kontrol eden LZB otomatik güvenlik sisteminde bir arıza meydana geldi. Bilgisayarlar arasındaki iletişimin kesilmesi nedeniyle sistem devre dışı kaldı. Daha sonra GSM-R iletişim sistemi, demiryolu devreleri ve elektrik beslemesinde de sorunlar tespit edildi.

Arıza nedeniyle birkaç tren otomatik olarak durduruldu. Saat 08:36'da Madrid'deki Adif trafik kontrol merkezi, Renfe treninin makinistine hareketine devam etmesi için izin verdi. Ancak o sırada öndeki Iryo treni hala ray üzerinde duruyordu.

Edinilen bilgilere göre, saat 08:41'de trafik kontrol merkezi Iryo treninin hareket edemediğini öğrendi. Trenin makinisti saat 08:48'de hala durduklarını bildirdi. Buna rağmen Renfe treni hareketine devam etti ve saat 08:53'te çarpışma gerçekleşti.

Müfettişler, trafik kontrol merkezinin aldığı kararlara da odaklanıyor. Bakan Óscar Puente, arızadan sonra treni trafiğe döndürme prosedürünün yanlış uygulanmış olabileceğini belirtti. Özellikle, öndeki tren yolu boşaltmadan arkadaki trenin normal hızda ilerlemesine izin verilmemesi gerekiyordu.

Uzmanlar şu anda teknik arızaları, kontrol merkezindeki kararları ve diğer olası faktörleri inceliyor. Kazanın kesin nedenleri, soruşturma sonuçları ve resmi rapor açıklandıktan sonra belli olacak.

İspanyaRenfeAdifUrdaTren Kazası
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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