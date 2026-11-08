Trump'ın oğlunun parmağı mı var: Amerikalı astronotlar Ay'a uçmak için neden kıyafetsiz kalıyor?

·81·Dünya
Trump'ın oğlunun parmağı mı var: Amerikalı astronotlar Ay'a uçmak için neden kıyafetsiz kalıyor?

ABD'nin yarım asırlık aradan sonra insanı Ay yüzeyine geri döndürmeyi amaçlayan ünlü «Artemis» programı bir başka ciddi sorunla karşı karşıya.

«The Washington Post» gazetesinin haberine göre, yeni nesil uzay kıyafetlerini geliştirmekle görevlendirilen «Axiom Space» şirketi, belirlenen süreye kadar astronot kıyafetlerini yetiştirememe riskiyle karşı karşıya. Bu durum, 2028 yılı için planlanan tarihi uçuşun bir kez daha ertelenmesine neden olabilir.

Skafandırlar neden hazır değil? NASA fonksiyonları kısıtlıyor

1972'den beri insan ayağının değmediği Ay yüzeyine iniş için hazırlanan kıyafetlerle ilgili durum karmaşıklığını koruyor:

  • Müfettişlerin uyarısı: Daha bu yılın nisan ayında NASA Genel Müfettişlik Ofisi resmi bir rapor yayınlayarak, skafandır üretiminin planlananın oldukça gerisinde kaldığını vurgulamıştı;

  • Zaman kaybı riski ve basitleştirme: Süreleri kaçırmamak amacıyla NASA yönetimi, skafandrdaki bir dizi karmaşık yenilikçi fonksiyonu kaldırmaya ve projeyi mümkün olduğunca basitleştirmeye karar verdi;

  • «Apollo» dönemine dönüş: Uzmanların vardığı sonuca göre, bu kompakt hale getirilen yeni kıyafetler, modern ileri teknolojiler yerine 1960-1970'li yıllardaki efsanevi «Apollo» görevi astronotlarının kullandığı klasik ekipmanı anımsatıyor.

Yarıştaki rakip: Çin 21. yüzyılda bir ilk olacak mı?

Bu gecikme sadece bilimsel değil, aynı zamanda büyük bir jeopolitik öneme sahip:

  • Pekin'in liderliği: Eğer ABD skafandırlar yüzünden 2028 planını ertelerse, Ay programını hızla geliştiren Çin, 21. yüzyılda kendi astronotlarını Ay yüzeyine başarıyla indiren dünyadaki ilk devlet olabilir.

Moda devi ve Trump'ın oğlu: «Axiom Space»in arkasında kimler var?

Skafandırların üretim süreci, bir dizi tanınmış isim ve markanın katılımıyla da kamuoyunun dikkatini çekiyor:

  • «Prada» markasının desteği: Yeni nesil skafandırların tasarımı ve malzemeleri üzerinde «Axiom Space», ünlü İtalyan moda evi «Prada» ile iş birliği içinde çalışıyor;

  • Siyasi yatırımcılar: Proje yatırımcıları arasında «1789 Capital» yatırım firması da bulunuyor ve ana ortaklarından biri olarak ABD başkanının oğlu Donald Trump Jr. gösteriliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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