Çin'in Vuhan kentindeki havalimanında ilk kez uçağa binen 61 yaşındaki bir kadın, uçuş öncesi şans ve güvenlik dileğiyle uçağa doğru dört adet bozuk para fırlattı. Kadının bu hareketi, uçuşun 58 dakika gecikmesine neden oldu.

Olay, 16 Kasım'da Vuhan'daki Tianhe Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Kadın, ailesiyle birlikte Hainan Adası'na seyahat etmek için Sanya şehrine uçmaya hazırlanıyordu. Torununu kucağında taşıyarak uçağa bindiği sırada cebinden çıkardığı dört bozuk parayı fırlattı.

Bozuk paralar, uçak kapısı ile körük arasındaki boşluktan geçerek havalimanının pist alanına düştü. Durumu fark eden mürettebat hemen yetkililere haber verdi. Bunun üzerine uçuş hazırlıkları geçici olarak durduruldu ve yaklaşık 10 teknik personel, pisti ve uçak motorlarını yabancı cisimler açısından inceledi.

Arama ve güvenlik kontrolleri nedeniyle uçuş 58 dakika gecikti. Çin'in Hubei eyaleti havalimanı polisi, 61 yaşındaki kadını havacılık güvenliğini tehlikeye attığı ve hava yolu düzenini bozduğu gerekçesiyle beş gün idari hapis cezasına çarptırdı.

Kadın, bozuk paraları uçuş güvenliği dileğiyle ve şans getireceğine inandığı için attığını belirtti. Havalimanı polisi ise uçağa veya çevresindeki alana herhangi bir nesne atmanın ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyardı.