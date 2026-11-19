The Paper'ın haberine göre olay, 8 Kasım'da Henan eyaletinin Zhengzhou kentindeki bir fotoğraf stüdyosunda meydana geldi. Sadece Zheng soyadını veren gelin, o gün ilk kez ata biniyordu.

Çin'de bir düğün fotoğraf çekimi beklenmedik bir maceraya dönüştü. At üzerinde poz veren gelin, hayvanın aniden koşmaya başlamasıyla uzak bir mesafeye sürüklendi. Damat ve fotoğraf ekibi atın peşinden koşmak zorunda kaldı.

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Fotoğraf çekimi sırasında yanlarından bir Border Collie cinsi köpek geçti. At, köpeğin peşinden koşmaya başladı ve üzerindeki gelini de beraberinde götürdü. Damat, fotoğrafçı ve stüdyo çalışanları atı kovalayarak durdurmaya çalıştı.

Sonunda çalışanlar, atı sesli bir şekilde çağırarak durdurmayı başardı. Gelin olayda yara almadı. Ardından çift fotoğraf çekimine devam ederek günü tamamladı.

Gelin, at aniden koşmaya başladığında çok korktuğunu ve düşmemek için sıkıca tutunduğunu söyledi. Ancak güvenli bir şekilde indikten sonra bu olayı heyecan verici bir macera olarak hatırladığını ve gelecekte at binmeyi öğrenmek istediğini belirtti.