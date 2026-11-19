Apple MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarının 19 Kasım 2026 itibarıyla fiyatları belli oldu. Listede M5, M5 Pro, M5 Max ve yeni M6 işlemcili modeller yer alıyor. Bazı konfigürasyonlarda indirimler de mevcut.

MacBook Pro M5, 14 inç (2025):

• 16/1 TB — 1870 dolar

• 24/1 TB — 2200 dolar

MacBook Pro M5 Pro, 14 inç (2026):

• 24/1 TB — 2320 dolar

• 48/1 TB — 3500 dolar

• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 dolar

MacBook Pro M5 Pro, 16 inç (2026):