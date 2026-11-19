MacBook Pro M5 ve M6 modellerinin fiyatları açıklandı
Apple MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarının 19 Kasım 2026 itibarıyla fiyatları belli oldu. Listede M5, M5 Pro, M5 Max ve yeni M6 işlemcili modeller yer alıyor. Bazı konfigürasyonlarda indirimler de mevcut.
MacBook Pro M5, 14 inç (2025):
• 16/1 TB — 1870 dolar
• 24/1 TB — 2200 dolar
MacBook Pro M5 Pro, 14 inç (2026):
• 24/1 TB — 2320 dolar
• 48/1 TB — 3500 dolar
• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 dolar
MacBook Pro M5 Pro, 16 inç (2026):
• 24/1 TB — 2630 dolar
• 48/1 TB — 3550 dolar
• 64/1 TB — 3900 dolar
• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 dolar
• 48/2 TB (M5 Max) — 4550 dolar
MacBook Pro M6, 14 inç (2026):
• 32/1 TB — 2799 dolar
MacBook Pro M5 Pro, 16 inç (2026), ProLED XDR ekran:
• 24/1 TB — 3999 dolar
Fiyatlar neredeyse her gün değişmektedir. Bazı modellere büyük indirimler uygulanmıştır. Belirtilen fiyatlar 19 Kasım 2026 tarihlidir.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…