Rusya'nın Amur bölgesindeki Uruşa kasabasında üç genç, sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek amacıyla 63 yaşındaki bir kadına saldırdı. İçlerinden biri, bastonla yürüyen kadının arkasından tekme attı, diğerleri ise olayı kaydetti.

Amur Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay, 3 Kasım 2026 tarihinde saat 19:00 civarında Skovorodino ilçesine bağlı Uruşa kasabasında meydana geldi. İlk bilgilere göre, 13 ve 14 yaşlarındaki iki erkek çocuk ile 15 yaşındaki bir kız çocuğu, önceden anlaşarak kadına vurmaya karar verdi.

Anlaşma gereği gençlerden biri kadının arkasından tekme attı. Darbenin etkisiyle kadın yere düştü. 15 yaşındaki kız ise yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Videoda çevredeki kişilerin gülüşmeleri de duyuluyor.

Olayı gösteren videonun 11 Kasım'da internette yayılmasının ardından kolluk kuvvetleri soruşturma başlattı. Polis, olaya karışan üç genci tespit etti. Mağdurun 1963 doğumlu ve sabit bir ikametgahı olmayan bir kadın olduğu öğrenildi.

Gençlerin ebeveynleri, reşit olmayan çocuklarının eğitim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. Çocuklar ve aileleriyle önleyici çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca bölge savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadının olaydan sonra sağlık kuruluşuna veya polise başvurmadığı belirtildi. Kolluk kuvvetleri, soruşturma sonucunda yasal kararın verileceğini bildirdi.