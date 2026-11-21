İran'ın merhum dini lideri Ali Hamaney'in torunu Zehra Muhammedi Golpayegani ile birlikte çekilmiş, daha önce yayımlanmamış bir fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğraf, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü vesilesiyle Hamaney'in resmi web sitesinde yayımlandı ve sosyal medyada yayıldı.

İran resmi kaynaklarına göre Zehra, 18 Aralık 2024 tarihinde doğdu. 28 Şubat 2026 tarihinde İran'a düzenlenen ABD ve İsrail hava saldırıları sonucunda 14 aylıkken hayatını kaybetti. Bebek, Ali Hamaney'in kızı Büşra Hamaney ve Muhammed Cevad Muhammedi Golpayegani'nin ailesinde dünyaya gelmişti.

İran'ın resmi haber kanallarında yayımlanan haberde, Ali Hamaney ve küçük torununun savaşın ilk günlerinde birlikte hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı, Tahran'daki dini liderin konutuna da düzenlendi. Zehra'nın annesinin de bu saldırı sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

Zehra'nın ölümünün, Temmuz 2026'da Ali Hamaney'in cenaze törenleri sırasında da kamuoyunun dikkatini çektiğini belirtmek gerekir. O dönemde küçük kızın İran bayrağına sarılı küçük tabutu, Tahran'daki Büyük Musalla'da sergilenmişti. Yanına fotoğrafı da konulan tabut, Ali Hamaney'in tabutunun yanına yerleştirilmişti. Bu görüntüler İran ve uluslararası medyada geniş yer bulmuştu.