15 yaşındaki Özbek Asal Maksumova, Afrika'nın en yüksek noktası olan 5.895 metrelik Kilimanjaro zirvesine ulaştı. Böylece Özbekistan'dan bu başarıya ulaşan en genç kişi oldu. Genç kız, bu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu.

Asal, bu keşif gezisini Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılına ithaf etti. Project Independence projesi kapsamında düzenlenen gezide katılımcılar, Kilimanjaro'nun ünlü Marangu rotasını seçti. Altı gün süren keşif gezisinde ekip yaklaşık 72 kilometre yol kat etti. Nemli tropikal ormanlardan, yüksek dağ çöllerinden ve karlı yamaçlardan geçtiler.

Yolculuğun en zor kısmı zirveye tırmanış aşamasıydı. Katılımcılar yaklaşık 14 saat boyunca yürüdüler. Bu süre zarfında hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü, kar yağdı ve şiddetli rüzgar esti.

Asal, keşif gezisi sırasında milli değerlerimizi de sergiledi. Ekibiyle birlikte 3.720 metre yükseklikteki Horombo kampında Özbek pilavı pişirdi. Ayrıca dağ yamacında üç milli dansı icra etti.

7 Kasım'da genç dağcı, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e bir video mesaj göndererek bu başarısını Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılına ithaf ettiğini belirtti.

Asal, «Umarım tırmanışım sayesinde birçok genci yeni girişimler için ilhamlandırabilirim» dedi.

Bilgi için, Kilimanjaro'nun Uhuru zirvesi deniz seviyesinden 5.895 metre yüksekliktedir. Afrika'nın en yüksek dağ kütlesi olan Kilimanjaro, 1987 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.