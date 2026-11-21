10 milyar kilometre yol kat eden BepiColombo Merkür'e yaklaştı
10 milyar kilometre mesafeyi kat eden BepiColombo uzay aracı Merkür'e yeterince yaklaştı ve yörüngesine girmeye hazırlanıyor. Bu görev, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak bir projesidir.
Araç, son derece zorlu koşullarda çalışmak zorunda: Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün yüzeyinde sıcaklık gündüzleri +430°C ye ulaşabilir, geceleri ise −180°C ye kadar düşebilir. Ayrıca gezegen sürekli olarak yoğun güneş radyasyonuna maruz kalmaktadır.
Sekiz yıllık uçuş ve 11 dakikalık riskli manevra
BepiColombo, 2018 yılında Fransız Guyanası'ndaki uzay üssünden fırlatılmıştı. Güneş'in güçlü kütleçekimi nedeniyle araç, tüm yol boyunca hızını sürekli düşürmek (frenlemek) ve yörüngesini sürekli ayarlamak zorunda kaldı.
Gezegenlerin kütleçekiminden yararlanan araç, sekiz yıl boyunca:
Dünya çevresini 1 kez,
Venüs'ü 2 kez,
Merkür'ü ise 6 kez dolaştı.
Merkür yörüngesine girerken aracı en riskli sınav bekliyor: Gezegenin kütleçekiminin onu yörüngede tutabilmesi için BepiColombo'nun 11 dakika içinde hızını gereken seviyeye düşürmesi gerekiyor. Eğer manevra planlandığı gibi gerçekleşmezse, aracın gezegenin yanından geçip uzayın derinliklerine savrulma ihtimali var.
Görev detayları
Bilgi ve detaylar
Düzenleyenler
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA)
Fırlatılma yılı ve yeri
2018, Fransız Guyanası uzay üssü
Kat edilen yol
10 milyar kilometre; kütleçekim manevraları (Dünya — 1, Venüs — 2, Merkür — 6)
Sıcaklık ve ortam
+430°C ile −180°C arası sıcaklık, yoğun güneş radyasyonu
Yörüngeye giriş sınavı
11 dakika içinde hız düşürme manevrası
Gezegenin sırları: buz, çukurlar ve devasa çekirdek
Şu ana kadar Merkür'e sadece iki NASA görevi yaklaştı: 1970'lerde Mariner 10 üç kez yanından uçtu, 2011'de ise Messenger yörüngeye girerek dört yıl çalıştı ve kutup kraterlerinde buz olduğunu tespit etti.
Yeni görevle bilim insanları şu konulara açıklık getirmeyi hedefliyor:
Kraterlerdeki buz: Güneş'e yakınlığa rağmen buzun gezegen kraterlerinde nasıl korunabildiği;
Gizemli çukurlar: Binlerce rastlanan, duvarları dik, kümelenmiş ve yaklaşık 100 bin yıl civarında jeolojik olarak genç çukurların, meteor çarpmalarına bağlı olmayan oluşum nedenleri;
Olağanüstü büyük metal çekirdek: Ay'dan küçük boyutuna rağmen gezegenin devasa metal çekirdeğinin özellikleri.
BepiColombo bünyesinde iki ayrı yörünge aracı bulunuyor ve Merkür'e ulaştıktan birkaç hafta sonra ayrılacaklar: ESA aracı yüzeyi yakından, JAXA aracı ise çok daha uzak bir yörüngeden gözlem yapacak.
Sizce Merkür yüzeyindeki gizemli çukurların oluşumu ve gezegenin devasa metal çekirdeği hakkındaki keşifler, Güneş Sistemi'nin evrimini anlamamıza nasıl bir katkı sağlayacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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