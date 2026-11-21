BepiColombo, 2018 yılında Fransız Guyanası'ndaki uzay üssünden fırlatılmıştı. Güneş'in güçlü kütleçekimi nedeniyle araç, tüm yol boyunca hızını sürekli düşürmek (frenlemek) ve yörüngesini sürekli ayarlamak zorunda kaldı.

Araç, son derece zorlu koşullarda çalışmak zorunda: Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün yüzeyinde sıcaklık gündüzleri +430°C ye ulaşabilir, geceleri ise −180°C ye kadar düşebilir. Ayrıca gezegen sürekli olarak yoğun güneş radyasyonuna maruz kalmaktadır.

10 milyar kilometre mesafeyi kat eden BepiColombo uzay aracı Merkür'e yeterince yaklaştı ve yörüngesine girmeye hazırlanıyor. Bu görev, Avrupa Uzay Ajansı ( ESA ) ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın ( JAXA ) ortak bir projesidir.

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Dünya çevresini 1 kez ,

Venüs'ü 2 kez ,

Merkür'ü ise 6 kez dolaştı.

Merkür yörüngesine girerken aracı en riskli sınav bekliyor: Gezegenin kütleçekiminin onu yörüngede tutabilmesi için BepiColombo'nun 11 dakika içinde hızını gereken seviyeye düşürmesi gerekiyor. Eğer manevra planlandığı gibi gerçekleşmezse, aracın gezegenin yanından geçip uzayın derinliklerine savrulma ihtimali var.

Görev detayları Bilgi ve detaylar Düzenleyenler Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Fırlatılma yılı ve yeri 2018, Fransız Guyanası uzay üssü Kat edilen yol 10 milyar kilometre; kütleçekim manevraları (Dünya — 1, Venüs — 2, Merkür — 6) Sıcaklık ve ortam +430°C ile −180°C arası sıcaklık, yoğun güneş radyasyonu Yörüngeye giriş sınavı 11 dakika içinde hız düşürme manevrası

Gezegenin sırları: buz, çukurlar ve devasa çekirdek

Şu ana kadar Merkür'e sadece iki NASA görevi yaklaştı: 1970'lerde Mariner 10 üç kez yanından uçtu, 2011'de ise Messenger yörüngeye girerek dört yıl çalıştı ve kutup kraterlerinde buz olduğunu tespit etti.

Yeni görevle bilim insanları şu konulara açıklık getirmeyi hedefliyor:

Kraterlerdeki buz: Güneş'e yakınlığa rağmen buzun gezegen kraterlerinde nasıl korunabildiği;

Gizemli çukurlar: Binlerce rastlanan, duvarları dik, kümelenmiş ve yaklaşık 100 bin yıl civarında jeolojik olarak genç çukurların, meteor çarpmalarına bağlı olmayan oluşum nedenleri;

Olağanüstü büyük metal çekirdek: Ay'dan küçük boyutuna rağmen gezegenin devasa metal çekirdeğinin özellikleri.

BepiColombo bünyesinde iki ayrı yörünge aracı bulunuyor ve Merkür'e ulaştıktan birkaç hafta sonra ayrılacaklar: ESA aracı yüzeyi yakından, JAXA aracı ise çok daha uzak bir yörüngeden gözlem yapacak.

Sizce Merkür yüzeyindeki gizemli çukurların oluşumu ve gezegenin devasa metal çekirdeği hakkındaki keşifler, Güneş Sistemi'nin evrimini anlamamıza nasıl bir katkı sağlayacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!