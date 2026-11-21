Sosyal medyada, bir uçurumun üzerinde asılı duran masanın etrafında yemek yiyen bir çiftin yer aldığı video geniş çapta yayıldı. Sıra dışı buluşmayı gösteren görüntüler internet kullanıcılarını hayrete düşürdü.

Videoda, siyah takım elbiseli bir erkek ve beyaz elbiseli bir kadının çelik halatlara sabitlenmiş bir masanın etrafında oturduğu görülüyor. Masa çeşitli yiyecek ve içeceklerle donatılmış. Çift ise yüksekte, dağ ve yeşillik manzarası eşliğinde yemek yiyip sohbet ediyor.

Edinilen bilgilere göre, bu tür sıra dışı bir buluşmayı gösteren video Mart 2024'te Instagram'da yayıldı. Ancak görüntülerin tam olarak nerede çekildiğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Bazı yabancı yayınlar bu durumu özel olarak organize edilmiş romantik bir buluşma veya fotoğraf çekimi olarak tanımladı.

Olay yerindeki izleyicilerin ise yaşananları cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülere yansıdı.

Video sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Kimileri bu buluşmayı romantik ve unutulmaz bir deneyim olarak değerlendirirken, kimileri ise yükseklikteki güvenlik konusuna dikkat çekti.