Avustralya'da moda gösterilerine farklı bir ruh katan ilginç bir gelenek bulunuyor. Sidney şehrinde onlarca yıldır düzenlenen ünlü «Royal Easter Show» (Kraliyet Paskalya Gösterisi) kapsamında ördeklerin katıldığı sıra dışı bir moda defilesi düzenleniyor.

«Pied Piper Duck Show» adı verilen bu etkinlikte podyuma modeller değil, gerçek ördekler çıkıyor. Onlar için özel olarak dikilmiş rengarenk kıyafetler, zarif elbiseler ve çeşitli şapkalar izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Hatta küçük boyutlarda gelinlik giymiş ördekleri bile görmek mümkün.

Bu gösterinin kendine has bir geleneğe dönüşmesinde Avustralyalı çiftçi Brian Harrington'ın büyük katkısı var. Uzun yıllar boyunca etkinliği organize eden Harrington, ördekler için farklı karakterler yaratırken bir terzi ile iş birliği yaptı.

Sıra dışı gösteri, fuar ziyaretçilerine neşeli anlar yaşatırken sıradan ördekleri gerçek podyum yıldızlarına dönüştürüyor. Bu durum, bazen sıra dışı ve komik fikirlerin bile yıllarca süren sevilen bir geleneğe dönüşebileceğini kanıtlıyor.