Özbek büyükusta Javohir Sindarov sadece satranç tahtasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda bilgisayar oyunlarına olan ilgisiyle de dikkatleri üzerine çekti. Counter-Strike oyunundaki kişisel envanterini sergileyerek, içindeki değerli eşyalarla hayranlarını şaşırttı.

Satranç oyuncusu, her turnuva kazandığında kendine değerli oyun eşyaları olan "skin"ler satın aldığını belirtti. Şu anda envanterinde toplam değeri yaklaşık 15 bin dolar olan bıçaklar ve diğer nadir eşyalar bulunuyor.

Javohir'in koleksiyonunda 9 çift eldiven ve 11 bıçak bulunuyor. Bu eşyalar, Counter-Strike oyununda sadece dış görünüşleriyle değil, aynı zamanda piyasadaki yüksek fiyatlarıyla da öne çıkıyor.

Büyükusta, oyundaki yeteneğini de göz ardı etmedi. Kendi değerlendirmesine göre, Counter-Strike seviyesi yaklaşık 2100 ELO civarında. Böylece Javohir Sindarov, turnuva zaferlerini sadece satrançtaki sonuçlarıyla değil, aynı zamanda değerli oyun koleksiyonuyla da kutluyor.