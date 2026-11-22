İlginç olan ise kameranın geyikleri izlemek için değil, nesli tükenme tehlikesi altında olan Avrupa vizonunu (su samuru ailesinden bir yırtıcı) takip etmek amacıyla kurulmuş olmasıydı. Kamera, doğa koruma çalışmaları yürüten Lutreola Vakfı tarafından yerleştirilmişti.

Estonya'nın ERR yayın kuruluşunun haberine göre, görüntülerdeki hayvan bir geyik türü olan karaca. Ancak alnındaki çıkıntının gerçek bir boynuz mu yoksa başka bir yapı mı olduğu, videoya bakarak kesin olarak belirlenemedi.

Uzmanlar, çıkıntının fazladan bir boynuz veya hatta fazladan bir kulak olabileceğini belirtti. Şu an için kökenine dair kesin bir sonuç bulunmuyor.

Ayrıca ormandaki aynı kamera, nadir görülen bir başka canlıyı, kara leyleği de görüntüledi. Bu kuş, beyaz leyleğe kıyasla çok daha nadir görülür ve genellikle insanların az bulunduğu ormanlık alanlarda yuva yapar.