Yaklaşık 5300 yıl önce Alp Dağları'nda yaşayan ve buzullar arasında doğal olarak korunan Ötzi adlı "Buz Adam" bir kez daha bilim insanlarının dikkatini çekti. Bu sefer, mumyalanmış bedeninden elde edilen mikroorganizmalar kullanılarak mayalı ekmek yapmayı başardılar.

Ötzi, M.Ö. 3300 civarında yaşadı. Bedeni 1991 yılında İtalya ve Avusturya sınırına yakın Ötztal Alpleri'nde bulundu. Avrupa'nın en ünlü antik mumyalarından biri olan bu bulgu, onlarca yıldır çeşitli bilimsel araştırmalara temel oluşturmaktadır.

İtalya'nın Bolzano kentindeki Eurac Research bilim merkezinden araştırmacılar, yakın zamanda Ötzi'nin mikroorganizmalarını incelediler. Araştırmacılar, cildinden ve iç organlarından alınan örneklerin yanı sıra buzun erimesiyle oluşan sıvıları analiz ettiler. Sonuç olarak, soğuk ortama adapte olmuş birkaç maya suşu tespit edildi.

Bilim insanları bu mikroorganizmaları laboratuvar ortamında çoğaltarak hamur için maya hazırlamaya çalıştılar. Başlangıçta beklenen sonuç elde edilemedi: Maya, unlu ortama uyum sağlayamadı. Bunun üzerine araştırmacılar mayayı birkaç ay boyunca düzenli olarak yenileyerek yavaş yavaş adapte ettiler.

Nihayetinde deney başarıyla sonuçlandı: Hazırlanan hamur yaklaşık 24 saat içinde kabardı. Bilim insanları bununla mayalı ekmek de pişirdiler. Proje katılımcılarından mikrobiyolog Muhammed Sarhan, ilk sonucu olumlu değerlendirse de ekmeğin kalitesinin daha da iyileştirilebileceğini belirtti.

Araştırmacılar bir başka önemli noktaya daha dikkat çekiyor: Bulunan mayaların Ötzi yaşarken vücudunda bulunan mikroorganizmalar değil, öldükten sonra buzul ortamından vücuduna geçmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Genetik analizler, bunların çok eski bir kökene sahip olduğuna işaret ediyor.