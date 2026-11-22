Dubai'deki 2027 yılbaşı kutlamaları bu yıl sıra dışı bir gösteriyle gerçekleşecek. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil sirk sanatçıları, ilk kez şehrin yılbaşı programında yer alacak. Gösteri, 31 Aralık'ta Burj Khalifa ve Dubai Çeşmesi çevresinde düzenlenecek.

Bu bilgi, Dubai'deki büyük gayrimenkul şirketi Emaar tarafından açıklandı.

Cirque du Soleil sanatçılarının özel olarak hazırlanan canlı bir sahne gösterisinde yer alacağı belirtildi. Gösteride akrobatik performanslar, müzik ve devasa görsel efektler bir araya gelecek. Performans; Burj Khalifa, Dubai Çeşmesi ve şehrin gökdelenleri fonunda sergilenecek.

Organizasyon yetkililerine göre özel programda 100 sanatçı yer alacak. Gece yarısına doğru başlayacak olan gösteri, yeni yıla giriş için yapılacak geri sayımla devam edecek.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte Burj Khalifa çevresinde havai fişek gösterisi, drone şovu, ışık ve projeksiyon gösterileri düzenlenecek. Emaar, bu yılki havai fişeklerde de geliştirilmiş teknolojiler kullanmayı planlıyor.

Bayramı izlemek için Burj Park bölgesinde özel ücretli alanlar da oluşturulacak. Bilet fiyatları ve satış başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Bununla birlikte, şehir merkezinde ücretsiz izleme alanları da ayrılacak.

Bilgi için; Emaar NYE 2027 etkinliği 31 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve Dubai'de yeni 2027 yılının karşılanmasına adanacaktır.