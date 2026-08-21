Türkiye’de 54 yaşındaki Özbek vatandaşın cansız bedeni bulundu

·1·Dünya
Türkiye’de 54 yaşındaki Özbek vatandaşın cansız bedeni bulundu

Türkiye’nin İstanbul iline bağlı Şile ilçesinde denizde kaybolan 54 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Abdurahman Muhammed oğlunun cansız bedeni, iki günlük arama çalışmalarının ardından bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, 16 Ağustos’ta Majera Park sahilinde meydana geldi. O sırada denize giren beş kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarma ekipleri bu kişilerden dördünü sudan çıkardı. Ancak Abdurahman Muhammed oğlu, güçlü akıntı nedeniyle açık denize sürüklendi ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Olayın ardından sahil güvenlik ekipleri, itfaiye ve gönüllü kurtarma görevlilerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Aramalar iki gün sürdü.

18 Ağustos’ta 54 yaşındaki Özbek vatandaşın cansız bedeni denizde bulundu. Hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp incelemesine gönderildi.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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