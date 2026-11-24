ABD'nin Alaska eyaletindeki Point Lay köyü yakınlarında her yıl yüz binlerce mors kıyıya çıkarak dinleniyor. Bu yıl da bölgede 200 binden fazla Pasifik morsa toplandığı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama The Conservation Fund kuruluşundan geldi.

Uzmanlarbu denli büyük toplanmaların temel nedenlerinden birinin Arktik'teki deniz buzullarının azalması olduğunu açıklıyor. Morslar genellikle buz tabakaları üzerinde dinlenir ve beslenmek için denize dalarlar. Ancak buzullar çekilip beslendikleri sığ su havzalarından uzaklaştığı için, dinlenmek amacıyla karaya çıkmak zorunda kalıyorlar.

Point Lay yakınlarındaki adalarda bu durum 2007 yılından beri gözlemleniyor. Günümüzde bu bölge, Kuzey Amerika'daki en büyük Pasifik mors toplanma alanlarından biri haline geldi. Buraya ağırlıklı olarak dişi morslar ve yavruları geliyor.

Morslar için nasıl bir tehlike var?

Böylesine büyük bir toplanma hayvanlar için de risk oluşturuyor. Morslar oldukça hassas canlılardır; uçak gürültüsü, gemiler veya insanların yaklaşması onları paniğe sürükleyebilir. Korkup hep birlikte suya doğru koşan hayvanlar arasında, özellikle yavru morsların yetişkinlerin altında kalarak ezilme ihtimali bulunuyor.

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi de morsları rahatsız etmemek, onlara yaklaşmamak ve gürültü yapmamak konusunda özel tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşık 19 bin hektarlık alan koruma altına alındı

18 Kasım 2026 tarihinde The Conservation Fund, Point Lay yakınlarındaki mors toplanma alanı ve çevresindeki 47.473 akrelik, yani yaklaşık 19,2 bin hektarlık kısmın kalıcı olarak korunması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bu önlem, bölgenin endüstriyel faaliyetler ve diğer projeler nedeniyle parçalanmasını önlemeyi, morslar ve diğer yaban hayatı için önemli yaşam alanlarını korumayı amaçlıyor.

Bilim insanları, karanın morslar için buzun yerini tam olarak tutamayacağını belirtiyor. Bu nedenle Arktik'te deniz buzullarının azalması, bu hayvanların yaşam tarzını ve beslenmesini etkilemeye devam ediyor.