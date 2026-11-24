Edinilen bilgiye göre, David Garibaldi rekor kırmak için New York kıyısındaki özel bir açık alanı seçti. Buradan ABD'nin ünlü sembollerinden biri olan Özgürlük Heykeli net bir şekilde görünüyordu. Ressam, kısa süre içinde ünlü yapının tasvirini kağıda dökmeyi başardı.

Amerikalı ressam David Garibaldi, Özgürlük Heykeli'ni tasvir eden tabloyu sadece 43,5 saniyede çizerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bu sıra dışı sonuç, sanatçının hızını ve ustalığını gözler önüne serdi. Konuyla ilgili haberi Pravilamag yayınladı.

Çalışma sürecini gösteren video sosyal ağlarda da yayılarak kullanıcıların ilgisini çekti. İzleyiciler, ressamın bu kadar kısa sürede karmaşık bir görseli yaratmasına hayran kaldılar.

David Garibaldi ise bu rekorla sadece kendi yeteneğini sergilemekle kalmayıp, başkalarını da yeni işler yapmaya teşvik etmek istediğini vurguladı.