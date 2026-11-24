Wilder'ın rakibi değişti: Artık Bakole ile dövüşecek
Eski ağır sıklet dünya şampiyonu Deontay Wilder'ın 11 Aralık'ta Cardiff'te gerçekleşecek maçındaki rakibi belli oldu. Amerikalı boksör, Avustralyalı Jai Opetaia'nın yerine Kongolu Martin Bakole ile ringe çıkacak. Bu gelişme Netflix tarafından resmen duyuruldu.
Bu karşılaşma, boks dünyasında büyük ilgi uyandıran Tyson Fury ile Anthony Joshua arasındaki gecenin ikinci ana mücadelesi olacak. Müsabakalar Birleşik Krallık'taki Cardiff şehrinde bulunan Principality Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve Netflix üzerinden canlı yayınlanacak.
Wilder'ın rakibi neden değişti?
Başlangıçta Wilder'ın karşısına Avustralyalı Jai Opetaia'nın çıkması planlanıyordu. Ancak Opetaia, antrenman sürecinde elinden yaşadığı sakatlığın nüksetmesi nedeniyle müsabakada yer alamayacağını bildirdi.
Organizasyon yetkilileri kısa süre içinde Amerikalı boksöre uygun bir rakip bulmak zorundaydı. Sonuç olarak, daha önce aynı boks gecesinde Nijeryalı Solomon Adebayo ile dövüşmesi planlanan Martin Bakole seçildi.
Böylece Kongolu sporcu için plan tamamen değişti: Artık çok daha fazla tecrübeye ve güçlü bir yumruğa sahip bir rakiple kozlarını paylaşacak.
Wilder ve Bakole: Kimin şansı daha yüksek?
41 yaşındaki Deontay Wilder, profesyonel kariyeri boyunca 45 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Galibiyetlerinin 43'ü nakavtla sonuçlandı. Amerikalı boksör, 2015-2020 yılları arasında WBC kemerinin sahibiydi ve ağır sıkletteki en tehlikeli yumruklara sahip isimlerden biri olarak tanınıyor.
Wilder, son maçlarından birinde İngiliz Derek Chisora'yı hakemlerin bölünmüş kararıyla mağlup etti. Şimdi Bakole'yi yenerek ağır sıkletin zirvesine dönme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.
33 yaşındaki Martin Bakole ise profesyonel ringde 21 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik kaydetti. Hesabında 16 nakavt bulunuyor. Kongolu boksör, 2024 yılında Amerikalı Jared Anderson'ı nakavt ederek büyük dikkat çekmişti.
Ancak Bakole'nin son sonuçları pek parlak değildi. Şubat 2025'te Joseph Parker'a ikinci rauntta nakavtla mağlup oldu, aynı yılın Mayıs ayında ise Efe Ajagba ile yaptığı maç berabere bitti. O tarihten beri ringe çıkmadı.
11 Aralık'taki boks gecesinde neler bekleniyor?
Gecenin ana olayı şüphesiz Tyson Fury ile Anthony Joshua arasındaki uzun zamandır beklenen karşılaşma olacak. Wilder ve Bakole maçı ise bu boks gecesinin ikinci ana müsabakası olarak belirlendi.
Wilder'ın güçlü yumruğu ile Bakole'nin fiziksel üstünlüğü ve agresif stili, karşılaşmaya ayrı bir ilgi katabilir. Özellikle Kongolu boksör için bu maç büyük bir fırsat: Eski bir dünya şampiyonunu yenerek konumunu daha da sağlamlaştırabilir.
Ancak Wilder da nakavt potansiyelini sergilemeye muktedir. Bu nedenle 11 Aralık'taki müsabakanın, ağır sıklet hayranları için boks gecesinin en ilgi çekici karşılaşmalarından biri olması bekleniyor.
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