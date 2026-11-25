Rusya'nın Belgorod şehri ve Donetsk bölgesinin geçici olarak işgal altındaki Makeyevka şehrinde şüpheli 5 bin rublelik banknotların bulunduğu bildirildi. Yerel yetkililer, bu paraların içeriğinde insan sağlığına zarar verebilecek kimyasal madde izleri bulunduğuna dair uyarıda bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre, Belgorod'un birkaç bölgesinde sahte banknotlar sokaklarda ve araçların sileceklerinin altında bulundu. Şehir yönetimi, vatandaşları bu tür paralara dokunmamaları konusunda uyardı.

Benzer bir olay Makeyevka'da da kaydedildi. 21 Kasım'da bir otobüs durağı yakınında bulunan 5 bin rublelik banknotlardan birini alan bir erkek, bilinmeyen bir maddenin etkisiyle zehirlendi. Hastaneye kaldırılan şahsın durumu, doktorların müdahalesinin ardından stabil hale geldi. Daha sonra banknotların sahte olduğu ve üzerlerinde tehlikeli kimyasal madde izleri bulunduğu anlaşıldı.

Yetkililer halkı, sokakta yatan şüpheli paraları, cüzdanları, banka kartlarını ve diğer yabancı nesneleri yerden almamaları konusunda uyarıyor. Bu tür nesnelerle karşılaşıldığında, onlara yaklaşmadan 112 numaralı hattın aranması tavsiye ediliyor.