Güney Afrika'da takipçilerini alışılmadık bir yöntemle iyileştirdiğini iddia eden bir papaz, sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Dini törenlerde uyguladığı sıra dışı yöntemleri gösteren fotoğrafların internette yayılması, kullanıcılar arasında hem şaşkınlığa hem de alaycı yorumlara neden oldu.

Söz konusu kişi, Limpopo eyaletinin Giyani bölgesindeki Siyandini köyünde bulunan «SevenFold Holy Spirit Ministries» («Yedi Kat Kutsal Ruh Hizmetleri») adlı dini grubun lideri Lethebo Rabalago (Christ Penelope) hakkındadır.

Edinilen bilgilere göre papaz, takipçilerini 'iyileştirmek' ve onlara 'bereket vermek' için insanların üzerine gaz çıkarma yöntemini kullanıyor. Bu uygulama aracılığıyla insanlara ruhsal şifa ve bereket dağıttığını iddia ediyor.

Bu törenlerden alınan fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı tepkisini dile getirdi. Bazıları bu yöntemi komik ve inanılmaz bir durum olarak değerlendirirken, diğerleri dini inanç adı altında yapılan bu tür uygulamaları eleştiriyor.

Bu olay, Güney Afrika'daki dini liderlerin faaliyetleri ve bazı şahısların şifa verme iddiaları hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Özellikle kendisini papaz veya peygamber olarak tanıtan bazı kişilerin, takipçilerine yönelik uyguladığı sıra dışı ve bazen insan onuruna aykırı görülen törenler daha önce de eleştirilere konu olmuştu.