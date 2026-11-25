Edinilen bilgiye göre, fil dışkılamakta zorlanıyordu. Bunun üzerine koruma alanı görevlilerinden biri ona yardım etmeye karar verdi. Şaşkın turistlerin gözü önünde suyun içinde duran görevli, filin vücudundan çıkan büyük dışkı parçalarını eliyle temizledi.

Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarındaki doğa koruma alanlarından birinde, turistlerin fil yıkadığı sırada sıra dışı bir olay yaşandı. Tatil için gelen misafirler, bellerine kadar suya girip devasa hayvanı yıkarken beklenmedik bir durumla karşılaştılar.

Bu manzara çevredeki insanlar için beklenmedik ve biraz rahatsız edici bir durum oluşturdu. Bazı turistler gülmeye başlarken, diğerleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olay, misafirler için sıradan bir gezi deneyiminden çok daha farklı ve unutulmaz bir ana dönüştü.

Fil yıkamak, Tayland'daki bazı turistik merkezlerde sunulan aktivitelerden biridir. Ancak hayvanların bu tür etkinliklere dahil edilmesi, hayvan refahı ve turist güvenliği açısından tartışılmaktadır. World Animal Protection örgütüne göre, fillerin doğal su kaynaklarında kendi başlarına yıkanmalarına olanak sağlanması daha uygundur.