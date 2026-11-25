Bir kadının gözlüğünü her zaman yanında tutmak için bulduğu sıra dışı yöntem sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Basit bir soruna bulduğu alışılmadık çözüm birçok kişiyi güldürdü.

Görünüşe göre kadın, gözlüğünü sürekli bir yerlerde unutmaktan veya tekrar tekrar çıkarıp takma zorunluluğundan yorulmuş. Sonunda bu soruna kendine has bir çözüm bulmuş: alnına yapışkan bir kanca takarak, gözlüğe ihtiyaç duymadığı anlarda onu bu kancaya asmayı tercih etmiş.

Böylece gözlüğü her seferinde masaya koyma, çantada arama veya bir yerlerde unutma ihtimali azalıyor. En ilginç yanı ise, kadının bu yönteminin dış görünüş açısından sıra dışı olmasına rağmen, günlük hayattaki küçük bir rahatsızlığa yaratıcı bir yaklaşım olarak dikkat çekmesi oldu.

Sosyal medya kullanıcıları da bu duruma kayıtsız kalmadı. Bazıları kadının zekasına hayran kalırken, diğerleri yöntemini esprili bir dille yorumlayarak gözlük saklamanın böyle bir yolunu daha önce görmediklerini yazıyor.

Aslında gözlüğü kaybetmemek veya çıkarıldığında rahatça saklamak için özel zincirler, bantlar ve tutucular da mevcut. Ancak kadının seçtiği sıra dışı yöntemin sosyal medyada özel bir ilgi uyandırması, beklenmedik çözümünden kaynaklanıyor.