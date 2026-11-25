ABD Başkanı Donald Trump, 24 Kasım Şükran Günü arifesinde düzenlenen geleneksel törende Freedom («Özgürlük») ve Feathers («Tüyler») lakaplı iki hindiyi sembolik olarak «affetti».

BBC Rusça servisinin haberine göre, her iki hindi de Batı Virginia eyaletindeki bir çiftlikte yetiştirildi. İsimleri, Amerikalılar arasında yapılan oylama ile seçildi.

Başkan tarafından «affedilen» kuşlar bayram sofrasına servis edilmeyecek. Törenin ardından Texas A&M Üniversitesi'ne gönderilecekler. Orada uzmanlar ve öğrenciler onlara bakacak.

ABD'de başkana Şükran Günü öncesinde hindi hediye etme geleneği 1947 yılında başladı. O günden bu yana hindi yetiştiricileri her yıl devlet başkanına bu kuşlardan hediye etmektedir.