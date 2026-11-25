Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te İslam dinini yeni seçen 80 vatandaşa, Suudi ArabistanUmre ziyareti gerçekleştirmeleri için ücretsiz biletler verildi. Bu hayırseverlik girişimi, yeni Müslümanlar için kutsal mekanları ziyaret etme fırsatı yaratmayı amaçlıyor.

Biletlerin teslim töreni İmam Serahsi Camii'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, turizm şirketlerinden biri tarafından Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi ile iş birliği içinde düzenlendi.

Umre yolculuğu fırsatı kazananlar arasında 55 Rus ve 25 Kore asıllı vatandaşın bulunduğu belirtildi. Hepsi İslam dinini yakın zamanda kabul etti.

Bu girişim, katılımcılara Umre ibadetlerini yerine getirme, Mekke ve Medine gibi Müslümanlar için kutsal şehirlere gitme imkanı sağlıyor. Ayrıca bu tür hayır projeleri, dini ve eğitici etkinlikleri desteklemeye ve toplumda karşılıklı sevgi ve şefkat ortamını güçlendirmeye hizmet ediyor.