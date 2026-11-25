Meksika'da milletvekili Yolotsin Dominguez Serna ve Guerrero Eyaleti Valisi Evelyn Salgado Pineda'nın yer aldığı bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, milletvekilinin valiyle kucaklaştığı sırada onun kıyafetine toz benzeri bir maddenin döküldüğü görülüyor. Konuyla ilgili haberi "Uno TV" paylaştı.

Videoda iki siyasetçinin selamlaşıp kucaklaştığı görülüyor. O sırada Dominguez, ellerinden biriyle valinin kıyafetine yakın bir hareket yapıyor ve beyazımsı toz benzeri bir madde valinin kıyafetine dökülüyor. Bu durum, kullanıcılar arasında çeşitli sorulara ve tartışmalara yol açtı.

Meksika basınında yer alan haberlere göre olay, 15 Eylül 2026 tarihinde Guerrero eyaletinin Chilpancingo şehrinde, Meksika Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında meydana geldi. Video ise olaydan iki aydan fazla bir süre sonra, 24 Kasım'da yayılmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan milletvekili Yolotsin Dominguez, kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti. Vali Evelyn Salgado'ya büyük saygı duyduğunu belirten Dominguez, videonun yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş olabileceğine de dikkat çekti.

Videoda görülen maddenin tam olarak ne olduğu ve milletvekilinin el hareketinin hangi amaçla yapıldığı henüz belirlenmedi. Ayrıca, görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğunu veya değiştirildiğini kanıtlayan herhangi bir delil de açık kaynaklarda sunulmadı.